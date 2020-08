Normal y UV empataron fechas para exámenes de ingreso; aspirantes se quejan

Por medio de la presente, hago un llamado al señor gobernador, Cuitláhuac García y a las autoridades de la Dirección de Educación Normal para que se modifique la fecha del examen de ingreso a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, ya que varios aspirantes sacaron ficha porque se tenía estipulado que era el 28 de agosto y no se nos hace justo que cambien la fecha para el 1º de septiembre, ya que ese día varios aspirantes presentan el examen en la Universidad Veracruzana, esta última ya había dado la fecha un mes antes. Ahora por el cambio, los exámenes son el mismo día.



En la Normal Veracruzana deberían cambiar el día 1º de septiembre, para los que presentan también en la Universidad Veracruzana ese día y de no hacerse un cambio de fecha, queremos que devuelvan el dinero, ya que es una falta de ética e irresponsabilidad cambiar la fecha en el último momento.



Espero una pronta solución.