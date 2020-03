Normalistas instalarán mesa de diálogo con autoridades, este jueves

Este jueves, los alumnos de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" instalarán una mesa de diálogo con autoridades estatales, en tanto el paro de labores continuará al menos este día.



Al respecto, la presidenta del Comité Ejecutivo Estudiantil Normalista, Alexa Adamaris Estanislao Mendoza, refirió que ayer autoridades se acercaron al alumnado para proponer la mesa donde se pretende llegar a acuerdos.



"Nosotros recopilamos la opinión del estudiantado, sus propuestas para consultarlas en el pliego petitorio, el cual presentaremos y analizaremos con autoridades que se integrarán a esa mesa ", dijo.



Entrevistada, señaló que mientras no se obtengan los resultados solicitados, el paro de actividades y las exigencias continuarán.



Previó la participación de autoridades de Seguridad Pública, pues es a ellos quien compete el tema de, por ejemplo, el alumbrado público o la vigilancia en calles.



"Están convocadas para asistir autoridades correspondientes a Seguridad Pública, porque hay cuestiones que ya no competen a situaciones institucionales ni al Director, por ejemplo la seguridad en calles, eso es cuestión del municipio o del Estado", detalló.



“Se pretende que en esta mesa estén presentes el mayor número de autoridades para que lleguemos a acuerdos y que la Dirección esté enterada de nuestra solicitud, que se le pueda dar seguimiento", sostuvo.



Refirió que los normalistas permanecieron toda la noche resguardando las instalaciones y los accesos y, en este sentido, recalcó que toda la comunidad estudiantil ha sido solidaria con el movimiento.