Nos llena de orgullo ser el segundo Estado más seguro del país: Hugo Gutiérrez Maldonado

Veracruz es el segundo Estado más seguro del país, aseveró Hugo Gutiérrez Maldonado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien agregó que le llena de orgullo que a tres años de haber llegado a esta dependencia, se haya logrado disminuir los índices delictivos en la entidad.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, como parte del Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario estatal sostuvo que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el que confirma esta nueva realidad.“El INEGI es otra autoridad que nos da la certeza de que nosotros nos encontramos en el número dos. Somos el Estado número dos más seguro en todo el país. Entonces eso habla bien (…) el INEGI va a tu casa y te pregunta, son datos muy exactos. Y para que a Veracruz nos haya puesto en segundo lugar en el tema de seguridad, eso también nos llena de orgullo”, resaltó.Gutiérrez Maldonado recordó que en los años anteriores se trabajó en poner los cimientos en el tema de seguridad, ya que al llegar sólo contaban con 2 mil 500 elementos, incrementándose a 6 mil, lo que en la actualidad ha permitido “recoger los frutos”, dijo.“Este año ya hemos estado recogiendo los frutos. Tan es así que (ahí está) el reconocimiento a nivel federal de Veracruz como el líder y ejemplo nacional en el tema de seguridad. Y no solamente a nivel federal, sino que las embajadas norteamericana y de Canadá invitan a sus ciudadanos a venir a Veracruz”, recalcó.Gutiérrez Maldonado dijo que mientras la entidad tiene estos indicadores, hay otras donde la violencia y la inseguridad se han recrudecido y los gobiernos de dichos países les prohíben a sus connacionales visitarlos.En el tema de capacitación, presumió que la SSP cuenta con los mejores instructores en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), lo que le ha valido reconocimientos de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA, por sus siglas en Inglés) y la visita de elementos de otros Estados de la República y otros países.El servidor público reconoció que este año fue muy duro debido a la pandemia; sin embargo, consideró que en la dependencia a su cargo no la sintieron porque todos los días estuvieron trabajando para brindar paz y tranquilidad a los ciudadanos.“Creo que uno de los mayores logros ha sido la baja en la incidencia delictiva de aquí de Veracruz y todo esto va encabezado por el señor Gobernador que a nosotros todas las mañanas nos cita en una mesa de trabajo que es la Mesa de Paz, donde todas las autoridades tanto federales como estatales revisamos cada 24 horas lo que está pasando aquí en Veracruz”, comentó.Además, el funcionario destacó que otro de los “grandes logros” fueron las reformas que se hicieron al Código de Procedimientos Penales y al Código Penal estatal, ya que mencionó se venía trabajando con una normativa punitiva que no estaba actualizada para el nuevo Sistema Acusatorio y Adversarial.“A todos se nos olvidó empatar los códigos penales para este nuevo sistema. Yo te pongo un ejemplo, todos los delitos, que la suma aritmética de la mayor a la menor fueran menores a 5 años, salían con un tema que es la suspensión a proceso, que no existía en el anterior Código. Y lo que pasaba era que prácticamente salían perdonados”, aseveró.En ese sentido, añadió que había muchos delitos que se encontraban en aumento en Veracruz y con ese tipo de situaciones aumentaban más porque la persona salía en libertad y seguía robando, “tirándole balazos a la policía” pero ahora, tras los cambios, se quedan en prisión.Agregó que en la Secretaría se abrió el Departamento de Inteligencia Policial que ha ayudado a no tener problemas cuando se va a cumplir una detención.“En 2021 hubo muchas detenciones para el fuero común, también para el federal. Tenemos los penales; ahorita ya estamos viendo cómo le vamos a hacer porque los penales se nos están llenando. Pero afortunadamente, como te digo, los resultados hablan y los índices delictivos van a la baja”, reiteró.Asimismo, destacó que en este año se aprehendió a aproximadamente 33 líderes del crimen organizado, gracias precisamente a estas labores de inteligencia y a las acciones emprendidas por el Gobernador en las Mesas de Paz.“No queda duda que ahorita estamos en otra etapa en el tema de seguridad en Veracruz. Nos podemos acordar anteriormente, en los primeros años el delito de secuestro estaba desbordado. Muchísimos secuestros. Y ahorita es raro que se mencionen secuestros en el Estado de Veracruz, así como en otros delitos donde se han estado bajando los índices”, ahondó.El Secretario de Seguridad Pública comentó que la prevención del delito ha sido fundamental en la Entidad y esta tarea se ha hecho de la mano de los programas sociales, los cuales han podido llevar a esos jóvenes que anteriormente eran “presa fácil” para el crimen organizado, a dedicarse mejor a estudiar.“Durante mucho tiempo solamente se estuvo atacando al delito con la fuerza y no funcionó, tan es así que ve cómo recibimos nosotros el Estado y fueron muchos años que el fuego lo querían apagar con fuego y no funcionó”.En cuanto a la percepción, Hugo Gutiérrez Maldonado manifestó que es difícil que el Ejecutivo veracruzano y el Federal puedan bajar los puntos en este tema, porque quienes deben hacerlo son los municipios con la ayuda de estas dos autoridades.“Mientras los Alcaldes no se estén mortificando en el tema de crear sus policías municipales, es muy difícil que el tema percepción baje. Aquí lo importante es cómo estamos de verdad y pues somos el segundo lugar más seguro en el país y de ahí en adelante yo siento que ya son trabajos del Alcalde, de los nuevos Ayuntamientos el empezar a crear sus policías municipales”, insistió.El titular de la SSP aseveró que desde hace meses ha tenido reuniones con las nuevas autoridades municipales, quienes se han acercado incluso para pedirles recomendaciones sobre quiénes podían ocupar las comandancias de sus corporaciones policiacas.“La estrategia está funcionando, entonces la estrategia sigue igual. Por eso tenemos juntas con ellos desde hace meses y hemos estado platicando sobre el perfil que necesitamos para el director de la Policía Municipal y el cómo ayudarles nosotros para que ellos pueden traer sus elementos a capacitarse aquí al CEIS”.En este contexto, expuso que se han depurado algunos cuerpos de seguridad municipales y al comentar que sólo toman 24 horas y una mala amistad para que “se te eche a perder un policía”, la revisión de su actuar se hace constantemente y de la mano del área de Asuntos Internos.“Nosotros queremos que cada municipio tenga sus policías municipales. Nosotros estamos para un apoyo y donde no se han creado nosotros estamos de lleno. Pero en realidad a nosotros nos interesa que cada municipio tenga sus policías. No nos interesa estar haciendo trabajo de policía de proximidad, porque el trabajo del policía estatal es diferente, es otro; no es el mismo”, explicó.En la conversación, el responsable de la seguridad en Veracruz adelantó que para el siguiente año ya estarán funcionando las cámaras de videovigilancia.“Desde mediados de año se empezaron a activar algunas, se empezaron a pedir equipos que tenían garantía. Entonces pensamos que en el transcurso del otro año estén funcionando en todos los municipios, son aproximadamente 14 municipios donde están”, comentó.Al respecto, cuestionó que se había hecho “un edificio sin cimientos”, por lo que actualmente se están instalando las fibras y el software que permitan no nada más estar monitoreando la pantalla, sino que puedan alertar a los uniformados sobre algunas situaciones raras que pudieran presentarse.Con relación a los elementos caninos que tiene la Secretaría, señaló que este año se realizó el primer diplomado en el país al que asistieron elementos de otras naciones y que para el otro año se espera se interesen más en acudir al CEIS a recibir la capacitación.“A raíz de ese diplomado empezaron a buscarnos de otros lados del mundo, tanto es así que la Embajada Norteamericana se pegó un poquito más para saber qué se estaba haciendo. Hay otras partes del mundo que están interesadas. Al siguiente año van a venir para que les compartamos lo que nosotros hemos aprendido”, resaltó.El Secretario dijo que estos elementos han logrado decomisos muy grandes, al tiempo que se han empleado para la guardia, protección y la localización de cadáveres. “Los K9 aquí en Veracruz creo que son de los mejores del mundo”, recalcó.Hugo Gutiérrez Maldonado consideró que los retos que tiene la dependencia para el próximo año son seguir disminuyendo los índices delictivos en el Estado y seguir capacitando a sus 6 mil uniformados, recordando que el plan es dejar al término del sexenio a por lo menos 10 mil elementos de seguridad estatal.“Para que quien venga después de mí a esta Secretaría pueda conservar lo que vamos a dejar aquí en Veracruz, que es la paz”, expresó al señalar también que se tiene que dignificar la labor policial, que se dejó olvidada por mucho tiempo.Y es que aseveró que todos los días luchan para que los policías reciban mejores salarios y resaltó que se pasó del lugar 22 al inicio de la administración, a los primeros nueve lugares con los elementos mejores pagados del país.“La idea es estar dentro de los cinco mejores pagados y si se puede, que sea el mejor pagado. Pero para eso tenemos que trabajar duro. Tenemos un Gobernador que si nosotros trabajamos, él nos aumenta”, afirmó.Sobre la entrega de viviendas a familiares de uniformados asesinados en el cumplimento de su deber, reveló que hasta el momento se han otorgado alrededor de 80 casas y se esperan entregar entre 40 y 80 más.“El compromiso de la SSP es trabajar las 24 horas, regresar la paz que fue robada en otros tiempos y el seguir comprometidos en la seguridad y en seguir bajando los índices delictivos”, concluyó.