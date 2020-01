Nos preocupamos por una guerra y olvidamos nuestros conflictos: Iglesia Católica

Todos debemos ser constructores de la paz, pues nos preocupamos por situaciones de carácter internacional que amenazan de una guerra, pero no somos capaces de dirimir nuestros conflictos a nivel interpersonal, indicó el vocero de la Diocesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez.



Señaló que la Iglesia es pregonera de paz, por lo cual se aboga porque las naciones en confrontación hagan uso del diálogo.



"Cuando se tiene amenaza o se provoca una guerra, hay otros intereses, por ejemplo económicos y no solo defender la soberanía nacional".



Destacó que el pasado primero de enero se celebró la Jornada Mundial por la Paz y la iglesia convoca a que bajo la protección y bendición de Jesús no se den las guerras.



"No solo tenemos que orar sino también trabajar por la paz. Nos estamos preocupando por una amenaza de guerra en algunas partes del mundo, pero no nos damos cuenta de que en nuestras regiones podemos estar generando conflictos y acabando con la paz".



Finalmente acotó que el tema de la paz involucra a todos, no solo a las autoridades, a los gobiernos, pues cada individuo tiene que ser promotor de la no violencia en cualquier nivel, solo así se podrá tener paz.