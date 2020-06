Nos sigue sacudiendo la inseguridad y la pandemia: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, dijo que sigue sacudiendo profundamente a los mexicanos la epidemia del COVID-19 que no se controla, la inseguridad, la violencia, atravesar tramos de ciertas carreteras o barrios.



"Debemos tener nuestras precauciones, pero tenemos que confiar en que vamos a enfrentar las dificultades siempre con la experiencia de que soy amado por Dios: no tengan miedo y compartan la alegría de Dios".



Añadió que se debe compartir el amor de Dios en un mundo donde pareciera que vale más el dinero, los valores políticos, productivos, que la dignidad, la salud, el bienestar de la persona.



"Tu manera de relacionarte con Dios y los valores que has encontrado al estudiar la palabra, tienes que compartirlos con los demás".



Les recordó a los fieles durante la homilía que cada persona vale más que todos los pájaros del mundo: "creer en Dios no quita lo que tengo que afrontar de las limitaciones de la vida, de la gente mala, de quien está en contra del proyecto de Dios".