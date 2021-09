Nosotros no esperamos 72 horas para buscar a desaparecidos: Gobernador

Una joven con reporte de desaparición en el municipio de Atzalan apareció sana y salva, confirmó este lunes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien señaló que a diferencia de otras administraciones, en este gobierno se actúa de inmediato y no se esperan las 72 horas que antes se utilizaban como pretexto para comenzar a buscarlos.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal mencionó que de acuerdo con el reporte de la Mesa de Coordinación Para la Construcción de la Paz, la joven se encontraba viajando sin avisar a su familia.“Ya se reportó una joven de Atzalan que ya apareció, estaba viajando. Se sigue a través del protocolo algo importante que hay que mencionar, antes sucedían estos casos y no pasaba nada, ni los medios cuestionaban al anterior Fiscal, nosotros no, esa es la diferencia, ya no esperamos las 72 horas que utilizaban de pretexto”, destacó.Asimismo y al cuestionarle sobre la desaparición de otros 4 jóvenes en el Estado en este fin de semana y quienes se encuentran con reporte de desaparición en los municipios de Xalapa, el Puerto de Veracruz y Medellin de Bravo, el Mandatario reiteró que se continúa con el trabajo de búsqueda.Cuitláhuac García dejó en claro que por la misma situación referente a los casos, no pueden dar más información sobre el tema, por lo que autoridad continúa con el trabajo y se informará sobre los resultados.