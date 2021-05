Nota roja y el derecho humano a la paz

Está en la índole del Derecho la finalidad de realizar la paz exterior, entendida como la no-guerra, pero tal realización reclama, exige, la paz interior de los habitantes de un país.El tema de hoy son las relaciones Paz y Derecho. Desmontamos el comentario en tres piezas: a) las implicaciones de la Reforma al artículo 1° constitucional; b) la denuncia de una tercera guerra mundial en marcha; y, c) la “pérdida de la paz” en el ámbito nacional.Sobre la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, 2011, se deben observar con atención las implicaciones del cambio al artículo 1° constitucional:Primero: se coloca a México en sintonía con la mejor tradición del constitucionalismo contemporáneo.Segundo: de hecho, detrás de la reforma, 2011, se encuentra la paulatina apertura del sistema político mexicano al derecho internacional;Tercero: se muestra el desenlace de un proceso que condujo al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1988; yCuarto: se manifiesta la relevancia de que nuestro país haya logrado la adhesión y ratificación de múltiples instrumentos internacionales en la materia de los derechos humanos.En el ambiente internacional, alguna autoridad moral se atrevió a denunciar la tercera guerra mundial en marcha, ya que pocos han caído en la cuenta de ello. Christopher Alexis Servín Rodríguez, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, pone sobre el tapete de las discusiones la relación entre Paz y Derecho, con su libro La Paz ¿Un objetivo de la Corte Penal Internacional? Se trata de una coedición de la Editorial Porrúa y la Universidad Veracruzana y fue publicado en México, en el año 2013.Podemos leer en la séptima conclusión del libro: “La Corte Penal Internacional contempla dos mecanismos bajo los cuales puede desempeñarse a favor del objetivo de paz. El primero consiste en un elemento monodireccional, a través del cual la Corte canaliza todos sus esfuerzos hacia una sola dirección: el logro de los objetivos de justicia...”Hoy, son concomitantes a dichas discusiones, otras cuestiones relativas a un derecho humano de la última generación: el derecho a la paz. En el ámbito nacional, los medios masivos de comunicación social son los que han expuesto la relación esencial entre Paz y Derecho, ya que están bañados en sangre y muestran a los órganos de justicia cercados por los órganos ejecutivos del Estado. Es decir, hoy, la realidad mediática es toda nota roja.La nota roja es un género popular de periodismo que se centra en historias relacionadas con violencia física involucrada con el crimen, accidentes y desastres naturales. Las buenas nuevas o noticias alegres han desaparecido de la agenda de los medios masivos de comunicación social.Por otro lado, los juristas, que alguna vez fueron llamados “sacerdotes de la justicia”, cayeron en el paro y atribuir su desempleo a la pandemia COVID – 19 resultó sencillo. La solución de apelar a la tecnología nueva está fuera de las posibilidades económicas de un país marginal como el nuestro.En el ámbito nacional está prohibido concebir la idea de una guerra civil y no seremos nosotros quien lo haga, pero sí apelaremos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, primer párrafo: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.”¿En ese texto trascrito de la Carta Magna debemos leer puro deber y ningún derecho fundamental? La cuestión se origina en el siguiente informe noticioso “Hartos de inseguridad, casi lincharon a presuntos ladrones, en Coacoatzintla” (21/05/2021).Algunos observan el problema del contexto en la inseguridad, otros lo ven en la impunidad o en ambas cosas. Éste es el problema empírico, histórico-social, que sin duda es grave, pero también vago y ambiguo. El problema normativo consiste en saber si estamos en presencia de una norma jurídica común o en presencia de un principio fundamental (norma suprema).En efecto, si acudimos al saber de los juristas de otros tiempos, por ejemplo, Ignacio Burgoa, encontramos con que, al atender el texto constitucional citado bajo el rubro de Garantías Individuales, afirma:“... Pues bien la prevención constitucional de que tratamos, en realidad no sólo no establece para el gobernado ningún derecho subjetivo ni para el Estado y sus autoridades una obligación correlativa, sino que impone al sujeto dos deberes negativos: no hacerse justicia por propia mano y no ejercer violencia para reclamar su derecho. Además, de esta obligación negativa, el artículo 17 constitucional, en la parte que comentamos contiene tácitamente para los gobernados un deber positivo, anexo a aquella, y que estriba en acudir a las autoridades estatales en demanda de justicia o para reclamar sus derechos.”En suma, sólo deberes y ningún derecho: si eres un gobernado mexicano, no debes hacer justicia por ti mismo (por propia mano); no debes ejercer violencia para reclamar tu derecho y, debes acudir a las autoridades estatales en demanda de justicia o para reclamar tus derechos.Conviene aclarar que Burgoa, bajo el amparo de su noción de “garantía individual”, muestra que no encontró en el texto una garantía individual. Pero, pasó por alto, algo que conocía bien, si una disposición jurídica impone deberes, entonces también concede derechos.Si no fuera así, la noticia de lo acaecido en Coacoatzintla, sería una mera nota roja periodística y, serían inexplicables las acciones de los gobernados contra quienes intentaron el linchamiento y contra los policías que aplicaron una pena de infamia prohibidísima al exhibir a las personas detenidas (artículo 22 constitucional), muy a pesar de la legislación secundaria, como señala Burgoa.El contexto ha cambiado a partir del 10 de junio de 2011, pues la Constitución Política de México no habla más de “Garantías Individuales”, sino que, a partir de esa fecha, su Capítulo I, se denomina “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Por lo tanto, la búsqueda se debe encaminar a encontrar los Derechos Humanos correlativos de aquellos deberes.Nuestra hipótesis es que el derecho correlativo es el derecho a la paz, el derecho a la paz verdadera y no a la paz forzada o pax romana que prevalece en Latinoamérica con los estados de policía. Si nos atenemos a la realidad mediática, pareciera que los gobernados en México, todos, estamos condenados a sufrir una sanción jurídica propia de las ciudades y de la época medievales, consistente en que cualquiera te puede o te debe matar.Esta sanción recibía el nombre de “pérdida de la paz”. Quienes han estudiado el tema, explican que se distinguía dos grados de privación de la paz, según se tratase de la paz municipal o la más genérica la paz del reino. ¿Algo así como la pérdida de la paz de las entidades federativas o de la paz de la República?