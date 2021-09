Notarios no perderán patentes por no renovar convenio para inscribir a terceros al RFC

El anuncio que hizo el SAT recientemente nada tiene que ver con la posible cancelación de las patentes de las notarías públicas ni con sanciones a éstas, ya que únicamente implica dejar de hacer un trámite a través del portal, señaló el notario José Gregorio García Juárez.El fedatario explicó que son varios los factores por los que algunos notarios ya no renovaron el convenio con ese servicio, entre éstos, que la depresión económica que se vive en el país ha provocado que no haya interés en crear sociedades mercantiles.Señaló que la posibilidad de hacer un convenio con el SAT para hacer el trámite vía el portal web es un derecho, no una obligación, y no tiene sentido que se mantengan una inscripción que les genera otras obligaciones y que no tiene caso pagar si no usan ese servicio.Aclaró que esa falta de renovación no significa que vayan a perder su patente, pues nada tiene que ver, tampoco es motivo de una sanción y, de ser el caso, los procesos sancionadores competen a los estados.Respecto a si las notarías incurrieron en algunas irregularidades con presuntas empresas fantasma, señaló que nada tiene que ver con el servicio notarial.Explicó que la ley considera empresas factureras a aquellas que simulan operaciones, no tienen activos y hacen facturas falsas; sin embargo, los notarios no pueden saberlo porque su labor se limita a checar el acta constitutiva y con eso se da por concluido sus servicios, por lo que lo haga después no es responsabilidad de la notaría.