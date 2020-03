Notorio el ausentismo escolar en nivel básico y medio superior, en región de Río Blanco

Aunque la SEV no ha dado a conocer las cifras oficiales, este martes el ausentismo en escuelas de nivel básico y medio superior en los municipios de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza alcanzó un 45 por ciento y en algunos casos particulares hubo escuelas que laboraron con un 35 por ciento de sus alumnos.



La histeria colectiva generada por falsas noticias impuestas en redes sociales, así como el anuncio de suspender clases por un mes a partir del 20 de marzo, ocasionó que padres de familia decidieran no mandar a sus hijos al colegio.



En otros casos, los anuncios hechos por instituciones educativas dirigidos a padres de familia, donde les indican que, si el estudiante presenta un cuadro de tos, gripa o temperatura, se abstengan de enviarlos, generó incomodidad.



En algunos casos, padres de familia exponen en redes sociales que tienen hijos con problemas de alergias pero ante la situación de pandemia, que en apariencia no ha alcanzado a Veracruz, los padres decidieron no enviarlos.



Supervisores Escolares admiten que incrementó en gran medida el ausentismo escolar en este día, e incluso hay padres de familia que han hecho saber que los niños ya no se presentarán, sino hasta el 20 de abril, por lo cual los maestros se seguirán presentando, aunque se deba a atender un número reducido de alumnos.



En esta condición están las escuelas “Vicente Guerrero”, “Benito Juárez”, “Miguel Hidalgo”, “Mártires y Textil” de Río Blanco, “Héroes de Nacozari”, “Juárez” y COBAEV de Nogales, así como “Esfuerzo Obrero, “Enrique C Rébsamen” e “Hidalgo” de Ciudad Mendoza.



En otros municipios como Maltrata, Aquíla y Acultzingo, también se registró ausentismo escolar, aunque no se ha dado una cifra oficial sobre el tema, pues independientemente que los niños no asistan, los maestros lo harán hasta el próximo viernes.