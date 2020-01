Nubes no dejaron disfrutar en su esplendor primer amanecer en Malecón boqueño

Desde las 4 de la mañana cientos de personas acudieron al bulevar Manuel Ávila Camacho de Veracruz y Boca del Río para disfrutar las primeras horas del nuevo año y recibir los primeros rayos del sol del 2020.



Aunque fue una mañana nublada que no permitió que apreciar el primer amanecer en su esplendor, eso no impidió que la fiesta continuara.



Armados con bocinas, mesas, sillas, neveras, luces y hasta un DJ, los asistentes disfrutaron del primer día del año bailando y bebiendo a lo largo de la plancha del bulevar.



“Muy bien, buenísimo, hasta el 2021 aquí nos quedamos. Llegamos a ver el amanecer, ya pasó el amanecer, a convivir con todo Veracruz, -¿de dónde vienes?- De aquí, de los Volcanes”, dijo Monse.



“Como a las 4 de la mañana. Excelente, hemos hecho de todo, vine con unos cuates ´Los Uzuna´ cada quien se la pasa con su familia y ahora venimos con los cuates. De hecho ahora estuvo tranquilo porque luego se pelean y pendejada y media”, señaló Damián.



La mayoría continúa la fiesta después de cenar, pero otros, llegaron directo del trabajo.



“Bien, estamos contentos, es el tercer año y me tocó trabajar y me vine a trabajar con los amigos, yo no tomó pero mis amigos están pasaditos de copas”, comentó Yahir.



Los asistentes –en su mayoría jóvenes- y todavía luciendo su atuendo de gala, se olvidaron de las inhibiciones y sin ninguna restricción por parte de las autoridades consumieron bebidas alcohólicas.



“Me dijeron mis amigos, ven por mí y vinieron por mí, vamos estar un rato y de ahí cada quien a su casa”, señaló Samantha.



“A las 6, con ellos, me la paso súper bien. Es lo clásico de Veracruz y es conveniente venir aquí”, señaló Rebeca.



Alrededor de las 7.30 de la mañana, el bulevar de Boca del Río, quedó despejado, en contra de su voluntad, porque la mayoría quería seguir la fiesta, fueron retirados para iniciar el operativo de limpieza.