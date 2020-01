Nueva Asociación Política Estatal tiene hasta el viernes para adecuar documentos básicos

El viernes de esta semana vence el plazo que la Asociación Política Estatal “Expresión Ciudadana de Veracruz” para hacer las adecuaciones pertinentes en sus documentos básicos.



El 5 de diciembre del año pasado, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó su registro como Asociación Política Estatal, sin embargo, otorgó un plazo improrrogable de 30 días hábiles para que se hagan dichas adecuaciones, toda vez que algunos requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos se cumplen parcialmente.



Aunque el acuerdo aprobado no establece cómo se sancionará en caso de incumplimiento.



Las observaciones a los documentos básicos de la referida agrupación es que no se encuentran debidamente claras y delimitadas las funciones, facultades y obligaciones de sus órganos directivos, así como los procedimientos para su designación, elección o renovación.



También se observó que no se encuentran establecidas las formalidades y plazos para llevar a cabo las sesiones de sus órganos directivos, así como el quórum necesario para establecer la legalidad de dichos actos.



Asimismo, los consejeros electorales determinaron que si bien es cierto, en virtud de la naturaleza del objeto de una Asociación Política Estatal, no le es aplicable la implementación de acciones afirmativas en favor de grupos sociales marginados o vulnerables, también lo es que, como organización política podrá participar en la vida democrática del Estado, por tanto, tendrá el deber legal dentro de su ámbito de atribuciones de implementar acciones afirmativas que generen mejores condiciones a los grupos vulnerables o marginados socialmente.



Por ello, también se le conminó a que implemente las acciones pertinentes, para efectos de que dentro de su ámbito de validez considere el cumplimiento de lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las Jurisprudencias 43/2014 y 11/2015, así como la integración del lenguaje incluyente en sus documentos básicos.