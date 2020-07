Nueva bomba de agua falla y deja sin líquido a Nogales y Río Blanco

A pesar de haber instalado en días recientes una bomba nueva para suministrar servicio de agua a 29 mil viviendas de Nogales y Río Blanco, la oficina local de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), en Nogales, volvió a dejar sin suministro a los usuarios, ahora por una nueva descompostura.



Además de las quejas generalizadas de la población, a la crítica se sumó el alcalde de Nogales, Guillermo Mejía Peralta, quien señaló a través de sus redes sociales: “Este Cabildo ha sido respetuoso de la operación de la CAEV, sin embargo, ya no permitiremos la falta de responsabilidad y capacidad de los titulares de la comisión de agua del Estado de Veracruz. Hoy, nuevamente nos quedaremos sin servicio de agua, porque cuando no es una cosa es otra y no hablan con la verdad”.



A lo anterior se sumaron decenas de usuarios de redes sociales, quienes exigieron a la CAEV dar solución inmediata al tema, en medio de temperaturas que rebasan los 30 grados centígrados.



La administración de la oficina operadora del agua a cargo de Karim Hernández Torres ha sido duramente criticada por la falta de resultados y las continuas descomposturas que sugieren la falta de conocimiento para operar la maquinaria, pues a decir de los usuarios se trata de un puesto político con gente que no tiene los conocimientos técnicos requeridos.



El pasado 9 de julio falló el sistema luego de que la bomba de agua que alimenta parte del sistema de las Tres Villas, a cargo de la CAEV, dejó de funcionar por un problema en la bomba que se reparó y que en días recientes fue instalado.



Ahora, un nuevo problema deja en el desabasto a la población y las quejas y exigencias van hacia los Ayuntamientos de Nogales y Río Blanco que han tenido que invertir nuevamente en el suministro a través de pipas.