Nueva falla en ingenio Central Potrero, ahora se descarrila la mesa de arrastre

Se colapsa la zafra de Central Potrero, ahora se "tronó" la mesa de arrastre y lejos de mejorar, las fallas mecánicas se complicaron.



Alrededor de las 11 de la noche de este sábado se detuvo la molienda por la falla de la mesa de arrastre y con esto se desconoce hasta cuándo el personal técnico va a reparar el desperfecto, lo que ha provocado el malestar de las organización es cañeras.



Ante eso, a través de un comunicado que emitió el presidente de la CNPR, Ángel Gómez Tapia, expuso que lejos de venir resolviendo los problemas operativos que enfrenta esta zafra, se han venido acumulando.



Dijo que hasta las 7:30 de la mañana de este domingo se desconocía la hora que pudiera reiniciar la molienda, o si el conductor 2 va a poder trabajar.



Destacó en su mensaje que nunca en la historia de Central Potrero había enfrentado este problema de fallas mecánicas en los volteadores y conductores con las mesas de arrastre y distribución.



Lamento que por estas fallas técnicas, las pérdidas ya son incuantificables para los productores de caña.



Ante esta situación, apuntó, que tanto la CNPR como la Unión Local de Cañeros A. C. que dirige José Luis Gordillo, exigen a la empresa garantías para derivar de entre 3 y 4 mil toneladas de caña diarias a los ingenios San Miguelito, en el municipio de Córdoba y Constancia, en el municipio de Tezonapa.



Asimismo, se conoció que la empresa se comprometió a dar un apoyo de 500 pesos a cada cortador y 300 pesos a los que conforman el resto de los grupos de cosecha, que en principio suman alrededor de 4 millones de pesos.



Esto, debido a que por estas fallas han parado los cortes de caña en los campos de cosecha y estos trabajadores, que vienen de la sierra de Zongolica, no pueden perder más tiempo.



Por su parte, los obreros están molestos, ya que por estas fallas, ya perdieron el bono de productividad.



Además, lamentaron que por culpa de un ingeniero que contrato la empresa, y que se ha encargado de dividir a los obreros, no ha podido dar los resultados esperados.



Expresaron que han contratado a obreros nuevos, sin experiencia, y eso ha hecho que continúen las fallas tanto en volteado, mesas de arrastre y conductores de caña, lo que ha ocasionado el colapso de este zafra 20/21.