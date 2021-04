Nueva leche veracruzana sobrevivió a pandemia; ahora se expande

Un año después de su lanzamiento, la nueva leche “Vaca-Vera” sobrevivió a la pandemia y expandió sus puntos de venta dentro y fuera del estado de Veracruz.En un principio la lechería subsistió a las medidas de confinamiento con el reparto casa por casa , y a partir de entonces generó una aceptación de los consumidores, explicó Miguel Franzoni, responsable de las ventas y la distribución.“Ha habido una respuesta bastante buena de los clientes, aquí en Xalapa, hemos llegado a Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Cosamaloapan, Coatzacoalcos, y en el Estado de México, Puebla e Hidalgo”.Observó que los comercios en pequeño le abrieron las puertas a la leche, no así las tiendas de autoservicio.“Obviamente para entrar allí necesitamos soportar un crédito de varios días y obviamente no somos una empresa tan grande como para aguantar de manera fácil y es un reto que se nos ha presentado”.En enero la leche cumplió un año de salir al mercado, y en diciembre, se le aplicó un incremento al precio por litro para equilibrar los costos de producción y este, a la larga, beneficia a los 350 productores de la región de Veracruz.“Desde hace un año pensábamos que nada más iban a ser en Xalapa, hemos crecido en puntos de venta muy lento, porque no tenemos tanto flujo de efectivo y tenemos que buscar a personas que se avienten y nos compren de contado”.