Nueva Ley de Bomberos garantizará apoyo económico de municipios a corporaciones

La titular de la Secretaría de Protección Civil (PC), Guadalupe Osorno Maldonado, aseguró que ya se trabaja para emitir el reglamento y la Ley de Bomberos, con el fin de darle mayor seguridad y apoyo a las corporaciones de la entidad veracruzana.



"El Estado de Veracruz es uno de los pocos Estados donde tenemos la figura legal de Cuerpo de Bomberos; sin embargo, el marco legal de la Ley de Bomberos tiene varios espacios que no nos permiten llevarlo a la práctica, particularmente el tema de servicios y demás. Ya vamos muy avanzados".



En el marco de la celebración del Día del Bombero, que se celebrará el 22 de agosto, comentó que ya se está trabajando de la mano con varias corporaciones y la ley ya tiene el visto bueno de algunas de ellas.



"Estamos trabajando en una regionalización, por ejemplo el de Xalapa atiende a varios municipios. Ahí hay unos problemas de falta de coordinación, porque los Ayuntamientos que tienen un Cuerpo de Bomberos pues a veces se hacen responsables del Cuerpo de Bomberos y a veces otros que son de la región pues no les apoyan".



Al respecto, explicó que este es el objetivo fundamental de la Ley de Bomberos, garantizar el apoyo económico de los Ayuntamientos a los que brinden el servicio.



"Buscamos tener una regionalización que permita en zonas donde tenemos un número importante de Cuerpos de Bomberos, que sepan qué municipio le corresponde a cada Cuerpo para cuestión de atención y apoyo económico. Estamos tratando de equiparar un poco y fortalecer a los que están menos fortalecidos".



Para finalizar, dio a conocer que ya se están registrando corporaciones que se desconocía que existían en el Estado.



"Nosotros tenemos un padrón de grupos voluntarios, en donde teníamos 9 registros. Sabemos que a nivel estatal no se tienen 9 grupos voluntarios. Por algunas cuestiones legales, por algunas cuestiones de trámite, no se habían registrado, entonces estamos buscando mecanismos para facilitar su registro", concluyó.