Nueva ley obligaría a Veracruz a pagar deuda de 13 mil mdp con ISSSTE

El Gobierno de Veracruz, así como el resto de las entidades que tienen adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), podrían ser obligados a saldar sus pendientes mediante una iniciativa que avanza en el Congreso de la Unión.



De acuerdo con medios nacionales, perfilan que la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados impulsará la reforma a la Ley del ISSSTE, con la que el Instituto podrá descontar directamente de las participaciones federales los adeudos de las entidades por concepto de cuotas y aportaciones.



Hay que recordar que Veracruz es el Estado más endeudado del país con el ISSSTE, con pendientes que a la fecha superan los 13 mil millones de pesos.



La comisión de Seguridad Social está integrada por 29 legisladores federales, de los cuales 3 son de Veracruz e integrantes de MORENA. Se trata de Juan Ramírez Flores, representante del Distrito XVI y los plurinominales Carmen Medel Palma y Eleuterio Arrieta Sánchez.



De acuerdo con información que circuló este lunes, la iniciativa establece que se considerará como falta administrativa grave que los funcionarios no paguen a tiempo las aportaciones de seguridad social.



Únicamente falta que se apruebe el dictamen en sentido positivo cuando la comisión sesione de manera presencial, debido a que los trabajos se desarrollaron a distancia y así no puede formalizarse la aprobación.



La medida se justificará debido a que la falta de pagos deriva en que los trabajadores enfrenten restricciones para obtener préstamos o créditos, amén de problemas al desahogar trámites administrativos debido a que la entidad no cumple con su obligación de entregar oportunamente las cuotas y aportaciones de seguridad social de sus empleados de base.



Además, las deudas generadas provocan que el ISSSTE se vea afectado en su capacidad de inversión, así como “ineficiencias en la atención de todos y cada uno de los derechohabientes a los que puntualmente se le retiran las aportaciones”.



Según datos del ISSSTE, los Estados del país deben al ISSSTE alrededor de 62 mil 353 millones de pesos, lo que también incluye el rubro del Fovissste y cuentas individuales.



Entre los más endeudados se encuentra Veracruz, Guerrero, Ciudad de México y Michoacán. A la fecha, el gobierno veracruzano tiene pendientes por más de 13 mil millones de pesos.



En marzo del año en curso, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, señaló que se encontraban buscando un acuerdo con Hacienda para comenzar a realizar estos pendientes heredados de gobiernos anteriores.



Sin embargo, a la fecha, únicamente Baja California Sur, Colima y San Luis Potosí han aceptado firmar un convenio para pagar.



De acuerdo con el documento, citado por medios como La Jornada y Reforma, desde enero del año en curso 27 Estados y el gobierno capitalino deben 6 mil 129 millones de pesos.



Por esta razón, se prevé que el ISSSTE pueda descontar directamente de las participaciones federales los adeudos de los Gobiernos Estatales, por lo que la comisión advirtió en el proyecto de dictamen que el retraso en el pago se ha convertido en una conducta perversa que afecta el equipamiento de hospitales y de los servicios médicos, con el consecuente daño a diversas prestaciones.



La ley vigente prevé que los funcionarios que no paguen las cuotas al Instituto sólo serán responsables civil, penal o administrativamente, de ahí que se pretende precisar la responsabilidad y que la legislación sea efectiva.