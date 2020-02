Nueva Ley Orgánica de la UV se analizará en siguiente periodo de sesiones del Congreso

El Presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura en el Congreso del Estado, León David Jiménez Reyes, previó que en el próximo periodo de sesiones ordinarias se aborde el dictamen relativo a la nueva Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (UV).



Lo anterior, dado que dicha Soberanía no expresa algún avance en el anteproyecto presentado por la Casa de Estudios el 13 de mayo de 2019 relativo a una nueva legislación universitaria.



La propuesta de la Universidad Veracruzana prevé depositar en una figura interna la labor de contraloría, aunque por parte de la LXV Legislatura, se plantea designar un contralor externo.



En este caso, Jiménez Reyes, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, una de las dos a cargo de analizar el proyecto de ley orgánica, negó que dicho procedimiento legislativo permanezca "estancado".



"No. No está estancado. Lo que pasa es que es muy amplia la propuesta que hizo la Rectoría de la UV y su consejo general y estamos todavía trabajando con ello", dijo.



Señaló que la Comisión que encabeza tuvo una sobrecarga de trabajo con la coincidencia de los dictámenes sobre la reforma educativa y la Ley General de Educación.



"El problema es que se nos junta con la Reforma Educativa y con la armonización de las tres leyes que nos llegaron y luego lo de la Ley General de Educación; entonces sí estamos trabajando en eso".



Ofreció abordar el tema de la nueva Ley Orgánica en el próximo periodo de sesiones ordinarias del Congreso del Estado.