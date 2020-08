Nueva normalidad desata conflictos entre locatarios del mercado Zapata, en Orizaba

Por expresar su desacuerdo por la cuota de 40 pesos diaria que le pedían para pagar a los jóvenes que están en los filtros de ingreso al mercado Zapata, así como por otros problemas que se venían presentando, una vendedora fue objeto de hostigamiento por parte de la administradora de ese lugar, Laura Sánchez Hernández, y otras locatarias que tienen varios locales por los que han pagado hasta 60 mil pesos.



Jesús Gutiérrez Hernández, presidente del Frente Popular Revolucionario en Orizaba (FPR) y Maximino Antonio Hernández, integrante de esa agrupación, explicaron que la señora Lizeth Monserrat Estrada Luna es posesionaria del local 30 en la Nave 1, en donde inicialmente puso una estética y al no funcionar decidió quitarla y vender chacharitas, para que su madre diabética, con la que vive junto a sus tres hijos, pudiera atenderla mientras ella buscaba otro trabajo.



Comentaron que debido a la pandemia estas personas cerraron su local y abrían solo dos o tres veces por semana, hasta que se vieron obligadas a reabrir para buscar un recurso, pero algunas locatarias le comentaron que se debían pagar 40 pesos diarios para cubrir un recurso por el gel que se da a los ciudadanos que ingresan y a los muchachos que hay en los filtros.



Mencionaron que el pasado día 19 hubo una reunión y ahí acudió ella y escuchó algunas quejas de locatarias que decían que hay quienes se oponen a pagar los 40 pesos, luego también alguien se quejó de que la mamá de la señora Estrada tomaba fotos a la mercancía que ponían en el pasillo.



Ante ello, la locataria les indicó que no le parecía que los locales de los lados sacaran mercancía ocupando medio pasillo, pues las personas no pueden ni pasar, pero además que también le parecía que era mucho dar 40 pesos diarios para comprar el gel y pagar a los muchachos de los filtros.



Todo esto, indicaron, mientras la administradora le tomaba video y le preguntaba si le parecía que con los 17 pesos que da de cuota se puede comprar el gel y pagarle a los muchachos, dando pie a agresiones de otras locatarias, quienes comenzaron a lanzarle insultos.



No obstante, abundaron, la situación no paró ahí, pues siguió teniendo problemas de acoso por parte de la administradora y otras vendedoras, por lo que se decidió intervenir y este martes se tuvo una reunión en la administración, en donde se acordó que va a haber respeto entre las dos partes y que la señora Estrada podrá colaborar participando dos horas a la semana en los filtros, además de asegurar que los 40 pesos no eran diarios sino a la semana.