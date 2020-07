Nueva normalidad para comercios: En Xalapa, venden “paneles de sana distancia”

Ante la situación que se ha generado en el mundo entero debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19, los comercios se tienen que reinventar y ofrecer espacios en donde la gente se sienta segura, dijo Idheanna Gómez Ortiz, del Corporativo PRILIH, quienes ofrecen “paneles de sana distancia” a comercios, empresas y negocios con la finalidad de regresar a la normalidad de la vida.Explicó que estos paneles ayudan a salvaguardar la integridad de todos.“Tomando en cuenta el cambio que dio a nuestras vidas la pandemia, hoy lo estamos reforzando precisamente para mantener la sana distancia y que la gente pueda volver a la normalidad en sus trabajos, a la oficina, a sus negocios y que sus clientes puedan tener la certeza de que van a estar más protegidos.“Empezamos con esta idea de tener este tipo de acrílicos para proteger y tener esa sana distancia entre la persona que va a visitarte, la persona que va a ser tu compañero de trabajo o el mismo cliente”.Esta empresa xalapeña, ubicada en la calle Isaías Rodríguez Vivas número 3, de la colonia Indeco Ánimas, ofrece sus paneles a través de internet con envíos a toda la República Mexicana, ya que se dieron cuenta también que con la pandemia la economía estaba colapsando al 100 por ciento.“Hoy por eso es que nos estamos reinventando ante esta situación que ha sido tan lamentable para todos los comercios en general”.Señaló que después de unos meses de mantener cerradas sus instalaciones para salvaguardar la integridad de su personal, regresaron con nuevas ideas para ofrecer respaldo y seguridad, para que la ciudadanía tenga la certeza de asistir a los comercios, sin correr riesgos de contagio.Idheanna Gómez afirmó que este tipo de protección está siendo pensada para brindar normalidad a las escuelas, oficinas, negocios, restaurantes, salones de belleza, hoteles y comercio en general.“A todo el que tenga atención al público, creo que a partir de esta pandemia pues definitivamente el que digamos que todo va a volver a la normalidad no es real, vamos a tener que mantener mucha precaución en cuestión de la distancia, del acercamiento con nuestros clientes y pues bueno, por eso pensamos en hacer este tipo de acrílicos”.Expresó que a pesar de ser herramientas que la ciudadanía puede adquirir a precios accesibles, la situación económica para todos los comercios ha sido complicada.“Realmente el trabajo que nosotros estamos manejando es mínimo lo que nosotros estamos subiendo de mano de obra, estamos hablando que nuestra mano de obra no pasa de 50, 100 pesos, porque queremos que sea muy accesible y que todos tengan la posibilidad de adquirirlos”.“Desafortunadamente, ha sido muy lenta su venta, porque la mayoría de las personas al estar cerrados sus comercios, pues sus ingresos se han disminuido, entonces no han tenido la facilidad de poder adquirirlos; sí nos han preguntado y no es que se les haga un precio caro pero desafortunadamente no ha sido tan fácil poder adquirirlos”.Detalló que este tipo de paneles se pueden instalar de manera muy fácil en los negocios, como en sus áreas de cajas.“En los consultorios, les hemos estado mandando algunos estilos para los dentistas a la hora que estén trabajando, bueno pues va a tener como una pequeña ventanita y que no sea completamente el trato como antes, que cuando llegabas a un consultorio había una sala de espera con unas pequeñas divisiones y así hemos estado ideando diferentes formas”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/