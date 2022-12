Nueva Presidenta de Perú espera a AMLO para la Alianza del Pacífico

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este jueves que espera “con los brazos abiertos” a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para recibir la Presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, cuya cumbre prevista para el próximo miércoles en Lima fue aplazada por la situación política del país andino.“Esperamos que, en todo caso, el presidente AMLO (López Obrador), como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos”, declaró a la prensa.La nueva presidenta peruana, quien asumió el cargo el miércoles tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, agregó que, como alternativa a la Cumbre en Lima, se hará “vía Zoom la entrega de la presidencia pro témpore para el Perú”.El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció el miércoles el aplazamiento de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el 14 de diciembre en la capital peruana, luego de que Castillo fuera destituido por el Congreso tras haber dictado su disolución.En un principio, la cumbre se debería haber llevado a cabo a finales de noviembre en la Ciudad de México, pero López Obrador pidió cambiarla de fecha y lugar después de que el Congreso peruano negara a Castillo la autorización para viajar al extranjero.Como respuesta, López Obrador, quien siempre ha mostrado su apoyo a Castillo, propuso llevar la cumbre a Lima y anunció su intención de viajar a Perú para asistir personalmente al encuentro.Hasta el momento, el mandatario mexicano no ha reconocido a Boluarte como nueva presidenta de Perú, pues este jueves aseguró que “hay que esperar un tiempo” porque “está muy fresco todo”.“Eso lo va a resolver la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos están haciendo sus análisis sobre la situación. Hay que esperar un tiempo, está muy fresco todo. Sí nos tenemos que apegar a los principios constitucionales de no intervención”, declaró en su rueda de prensa diaria.López Obrador respondió que “no sabe” si continuarán las buenas relaciones con el nuevo Gobierno de Perú pero descartó un rompimiento.“No sabemos. No (se rompen relaciones) pero sí vamos a esperar a unos días. Creo que es lo más adecuado. No es nuestro propósito intervenir en asuntos internos, lamentamos mucho, eso sí, que estas cosas sucedan”, indicó.