Nueva revisión del ORFIS redujo monto de presunto daño patrimonial en COBAEV

En los nuevos informes de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) solo pudo solventar 71 mil 217.59 pesos del presunto daño patrimonial inicial de 1 millón 358 mil 303.29 peso, y mantiene la observación de pago a 4 “aviadores” y ya no a 5, que hacen presumir la existencia de un quebranto financiero por 733 mil 642.92 pesos.



Los nuevos resultados, que ayer miércoles entregó Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, observan en el COBAEV un probable daño patrimonial por 1 millón 287 mil 085.70 pesos.



Cabe mencionar que en los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 que entregó Lorenzo Antonio Portilla Vásquez el 25 de septiembre de 2019, señalaban que se detectaron en el COBAEV pagos de nómina correspondientes a los meses de enero a noviembre por un monto de 804 mil 860.51 pesos para 5 personas ( 3 profesores y 2 responsables de laboratorio técnico) que no fueron localizados en sus centros de trabajo y tampoco se presentaron evidencia de las listas de asistencia correspondientes al ejercicio 2018, y no se proporcionaron documentos que justificaran su ausencia.



Ahora, los nuevos resultados, respecto a esa observación, señalan que de la revisión a los servicios personales y derivado de la inspección física realizada en los centros trabajo de una muestra del personal docente del Colegio, se detectaron pagos de nómina por un monto de 733 mil 642.92 pesos, referentes a 4 trabajadores (2 profesores y 2 responsables de laboratorio técnico) que no fueron localizados en su centro de trabajo, y de los cuales no presentaron evidencia de las listas de asistencia correspondientes al ejercicio 2018, además no proporcionaron documentos que justificaran su ausencia.



Los resultados confirmaron que ese personal se encontraba adscrito al Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (SUITCOBAEV), con licencia sin goce de sueldo durante el ejercicio 2018; además, el Colegio no presentó evidencia de disponer de los reportes y/o informes de actividades y funciones realizadas por el personal.



La otra observación por presunto daño patrimonial de 553 mil 442.78 pesos, es referente a erogaciones de los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, los cuales no presentaron evidencia de la recepción y destino final de los bienes, así como informes y/o constancias de los servicios adquiridos.



Entre las que destacan impresión de 90 lonas de 4m x 1.5m alusivas al décimo sexto sorteo COBAEV; 2,260 playeras maratón olimpiada COBAEV 2018 para alumnos; impresión de lona frontal impresa a selección de color); impresión de 1500 carteles tamaño tabloide en papel cauché; 120 playeras cuello redondo en serigrafía frente, reverso y mangas, 50 personificadores, portadas y contraportadas y 2,000 pulseras en tyvek; Impresión de 17,000 folletos "Reglamento Escolar" de 60 páginas, 23 en color y 37 en una tinta en papel bond) y placa conmemorativa del 30 aniversario del COBAEV gravada en alto y bajo relieve.