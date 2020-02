Nueva valoración de Cuentas Públicas 2018 no fue ilegal, asegura Diputada

La secretaria de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Mónica Robles Barajas, señaló que, aunque alcaldes como el de Las Choapas analizan interponer un amparo en contra de los resultados de la nueva revisión de las Cuentas Públicas 2018, esta valoración no fue ilegal.



Explicó que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no realizó en una nueva auditoría y sólo analizaron los datos a partir de los pliegos de observaciones.



“El pleno tiene la facultad de aprobar o no aprobar las Cuentas Públicas; lo cierto es que la nueva revisión se hizo a partir de estos pliegos”, refirió la legisladora morenista.



Añadió que es posible que existan omisiones previas de la administración pasada que no se señalaron, sin embargo, no podía hacerse una auditoría completa a todas las cuentas públicas, de ahí que sólo procederán con los posibles daños patrimoniales que fueron detectados.



Robles Barajas agregó que, si se presentan denuncias, el ORFIS a cargo de Delia González Cobos puede reabrir cuentas públicas de entes en casos particulares.



Además, la legisladora opinó que la nueva revisión servirá para eliminar dudas sobre el trabajo que dejó el exauditor, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, así como posibles omisiones de los despachos externos contratados.



Añadió que la comisión de vigilancia continuará analizando los resultados presentados por González Cobos y el dictamen podría ser sometido al pleno la próxima semana.



“Vamos a estar trabajando; tenemos como fecha límite la próxima semana para poder subir al pleno y votar”, indicó.



Finalmente, refirió que es complicado que se realicen cambios a los informes, puesto que lo ideal es que si existe rechazo a los resultados por parte de los entes señalados por probable daño patrimonial todavía actúen en la segunda fase del proceso de fiscalización para presentar pruebas.