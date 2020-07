Nuevamente, personal médico del IMSS de Orizaba denuncia falta de insumos de protección

Esta mañana, trabajadores del Hospital General Regional del IMSS protestan porque les han retirado insumos, como el overol que es indispensable para la atención de pacientes con COVID-19, además de otro equipo de Protección.



Desde las 9:00 horas, los trabajadores cerraron la avenida Oriente 6 en los dos carriles, aledaña al hospital de especialidades, para denunciar que les han quitado un sinnúmero de insumos y que la excusa que les ofrecen es que ya se acabaron todos los que tanto empresarios como el Ayuntamiento de Orizaba donaron.



Se quejaron de que no hay jabón, ni jeringas, los cubrebocas que les están otorgando no les sirven pues no son N95 y que el equipo para poder atender a un paciente con COVID-19 muchas de las veces tienen ellos que adquirirlo.



De igual forma, resaltaron que al menos 3 de sus compañeros en este hospital han fallecido a consecuencia el Coronavirus, uno de ellos de nombre Gustavo, el cual muchas veces denunció que se sentía mal y que requería que lo sacaran del área de atención a pacientes con Coronavirus pero lo mantuvieron ahí hasta que tuvo que ser internado y después de algunos días falleció.



Exigieron la presencia en la calle de la delegada Celida Duque Molina, así como también del secretario general, Juan Carlos Perzabal Castillo.



Indicaron que no es la primera vez que se manifiestan pero las cosas no han cambiado pues han exigido los insumos y no se los han otorgado.



A esta protesta también se unió personal de urgencias así como del tercer, cuarto, quinto y sexto piso, quienes desde lo alto del edificio sacaron sus cartulinas para exigir atención a las demandas.