Nuevamente reportan desabasto de medicamento oncológico en Torre Pediátrica

Padres de pacientes con cáncer de la Torre Pediátrica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz nuevamente están desesperados porque no cuentan con los medicamentos necesarios para los tratamientos de al menos 75 menores que son atendidos en dicho nosocomio.



A decir de una de las madres, Cora de Jesús Rodríguez, desde hace varios meses ya se había presentado la falta de los fármacos para las quimioterapias. Sin embargo, a través de asociaciones que dan ayuda a los niños en el área oncológica, habían logado mantener los tratamientos.



"Estamos enfrentando la situación de que no tenemos medicamentos, es la falta de medicamentos nuevamente, necesitamos medicinas. El hospital no nos los está proporcionando. Ya tenemos varios meses pero nos estaba apoyando una asociación, al final del día ya nos cansamos de esperar al hospital".



Lamentan que la situación nuevamente vuelva a poner en riesgo la salud de sus hijos que requieren de medicamentos como "carboplatino", "vincristina", "doxorrubicina" y "metotrexato" para continuar su rehabilitación.



Aunque han buscado exponer la situación al director del hospital de Veracruz, aseguran que no los ha recibido, ni tampoco les dicen la causa de la falta de los fármacos o bien, cuando se normalizará.



"Son varios los medicamentos que nos hacen falta. Son alrededor de unos 75 a 80 niños los afectados. El director Avelino no nos quiere recibir, siempre la respuesta es que está ocupado, debe recibirnos para darnos una respuesta de por qué no hay medicamentos".



Los papás están desesperados porque dependen de que las asociaciones civiles los ayuden, por ello, hacen el llamado al secretario de Salud Estatal, Roberto Ramos Alor, a que atienda la situación de manera urgente.