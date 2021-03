Nuevas leyes no paran violencia política contra funcionarias de Veracruz

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, lamentó que todavía muchas mujeres en cargos públicos, de elección popular o no, sigan experimentando obstrucción para desempeñarlo y violencia política en razón de género.



Enumeró que en lo que va del año, el órgano jurisdiccional que encabeza ha recibido 12 denuncias por parte de funcionarias en las que acusan tales situaciones que menoscaban sus derechos políticos y en la mayoría de las resueltas hasta ahora se han acreditado.



“Nosotros como máxima autoridad garante de los derechos político electores del ciudadano tenemos que tutelar ese derecho que tienen las mujeres de poder ejercer su cargo libre de violencia. En lo que va del año, han llegado 12 asuntos específicos en los que alegan el tema de la violencia política y de los diversos asuntos que nos han llegado desde el año pasado, en su mayoría hemos acreditado el tema de la violencia”, puntualizó.



Díaz Tablada aseguró que instancias como el TEV deben hacer un análisis exhaustivo sobre este tipo de situaciones que siguen siendo lamentables, para tomar las medidas pertinentes que permitan a las mujeres desempeñar sus funciones en el ámbito público sin obstrucciones y sin violencia.



“En esas ocasiones (de violencia acreditada) hemos decidido en las sentencias que estas personas se incorporen al catálogo de violentadores (…) y perderían su modo honesto de vivir, que sería un requisito para posteriormente poderse postular a otro cargo diverso, porque ordinariamente terminan uno y luego quieren contender para otro”, precisó en entrevista telefónica.



Por eso destacó que para reconocer el papel que han desempeñado las mujeres en la vida pública, este jueves 4 de marzo se llevará a cabo el evento virtual “Diálogo por la sororidad y el liderazgo de las mujeres emprendedoras”, en el que participarán la periodista y locutora de radio y televisión, Leticia Casillas Cruz; la magistrada presidenta del Tribunal Superior del Justicia (TSJ) de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz y la deportista paralímpica y funcionaria, María de los Ángeles Ortiz Hernández.



“Estas invitadas, desde sus distintas trincheras, nos van a compartir todas estas vivencias que han tenido para poder llegar al lugar donde están, los obstáculos que han tenido y cómo fue que lo resolvieron y poderlo compartir (…) es un reconocimiento al esfuerzo que ellas han tenido en el transcurso de todo su desempeño, de toda su carrera”, destacó.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, la titular del Tribunal Electoral veracruzano celebró que cada día más mujeres participen en el ámbito público, pues a su juicio esto ha sido resultado de una lucha de muchos años, en la que se han concienciado del derecho que tienen de involucrarse en la toma de decisiones.



“Ha habido varias reformas y ya tenemos en el artículo 41 Constitucional el principio de paridad, que las autoridades deben acatar. La igualdad formal está establecida, hay tratados internacionales, en la Constitución, en el Código Electoral y creo que ahorita se está luchando mucho por esa igualdad sustancial, que es el impacto de la norma en la realidad”, enfatizó.



La Magistrada electoral dijo que a raíz de toda la difusión del tema de paridad y participación política de las mujeres, ellas ya tienen conocimiento sobre cuáles son sus derechos, por lo que si consideran que se les están violentando, saben que pueden denunciar.



Explicó que pueden promover un procedimiento espacial sancionador (PES) ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), para que éste lo substancie y posteriormente el tribunal lo resuelva; y en el caso de obstrucción del cargo, pueden interponer un juicio ciudadano (JDC).



“Existen varias vías para garantizar una vida libre de violencia en contra de las mujeres. Estas determinaciones y medidas que se están implementando a partir de criterios que permiten establecer sanciones para efectos de que no se repitan estas conductas. Estar en este catálogo de violentadores no es una cuestión agradable porque está a consulta de todas las personas”, dijo.