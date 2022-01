Nuevo Alcalde de Juchique de Ferrer encuentra vacía la Presidencia

La presidenta municipal de Juchique de Ferrer, Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, y la Tesorera, no se presentaron al acto de entrega del Ayuntamiento, programado para este 31 de diciembre a las 9:00 horas, trámite que se llevaría a cabo junto con el nuevo alcalde de la coalición PVEM-PT-MORENA, Cruz Ulises Cuevas Hernández.Se informó que el nuevo edil y parte de su equipo esperaron hasta las 14:30 horas pero la exalcaldesa no arribó al lugar por lo que se procedió a abrir las instalaciones.Cuando el equipo del nuevo alcalde electo logró abrir la oficina constató que las condiciones de éstas no eran favorables, ya que se encontró con muebles rotos, falta de equipo de cómputo y paredes en malas condiciones.Se presume que se llevó archivos y documentos que correspondían al Palacio Municipal