Nuevo Alcalde de Teocelo no encuentra “ni una grapa” al llegar al Palacio

El alcalde de Teocelo, Isaac Alberto Anell Reyes, informó que tras su llegada al Palacio Municipal no encontró “ni una grapa”, pues la administración anterior que encabezaba Mario Chama se llevó todo.Entrevistado, dijo que incluso necesitó mandar a hacer un escritorio y unas sillas para poder atender a la población, pues saquearon todo el mobiliario.“No hay ni una grapa, se llevaron absolutamente todo y las sillas en Presidencia también se las llevaron. Me tuve que mandar a hacer un escritorio y sillas de bambú para poder despachar a la población, no hay escobas, ni cubetas, dejaron una caja de cerillos. La verdad es que se llevaron todo”, lamentó.Sobre las 19 propiedades del Ayuntamiento embargadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido al incumplimiento en los pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el periodo de gobierno de Ana Lilia López Vanda, el actual Alcalde indicó que es un tema que ya se está analizando y viendo a cuánto asciende la deuda, pues así sabrá cómo proceder en su administración.“Justamente estamos checando, necesitamos el acceso a la plataforma, conocer el estatus real de cuáles son las propiedades y a cuánto asciende la deuda por esos embargos. Estamos analizando el tema para ver lo que procede, esperamos que en esta misma semana podamos tener datos para ver a qué nos vamos a enfrentar”, finalizó.