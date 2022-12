Nuevo bazar navideño busca reactivar ventas de artesanos xalapeños

Con bazar navideño “Las Expo” buscarán la reactivación económica de alrededor de 42 expositores conformados por emprendedores y en su mayoría con artesanos locales. Compartiendo con los asistentes talleres gratuitos y personajes para entretener a los niños.“Es un grupo que tengo con artesanas emprendedoras más que nada, la mayoría son mujeres, se va a organizar el día 22 y 23 de diciembre en el Centro Recreativo Xalapeño con un horario de 11:00 a 20:00 horas. Con entrada gratuita y sorpresas, vas a poder encontrar desde unos aretes hechos a mano, cosas bordadas, tejidas, zapatos, toritos, va a haber novedad de cosas nuevas”, comentó el organizador Mario Alberto López Martínez.Reconoció que la motivación del enfoque artesanal se debe a la necesidad de proyectar los productos locales de la capital; “Son mujeres xalapeñas, son emprendedoras xalapeñas la mayoría de los participantes que estén conmigo. Es buscar lo local y que se consuma lo local, que entre nosotros mismos nos ayudemos. Tengo de todo pero yo estoy enfocado a la artesanía y lo local”.López Martínez aseguró que los productos artesanales si tienen un buen consumo entre la ciudadanía xalapeña, por lo que prevé un repunte para las y los emprendedores.“Apenas se está reactivando la economía y los bazares es poco a poco, no te puedo decir que se conserva al cien por ciento pero si te puedo decir que el 60% si se consume”.Tras la pandemia con eventos pasados en este 2022, señaló que les ha ido bien a los emprendedores, por lo que espera una buena afluencia y venta favorable para los integrantes.Con la reactivación del 60 al 70 por ciento tras la pandemia, la ganancia de los emprendedores puede variar mucho:“Hay mucha gente que si va y entra pero no te compra, hay unos que venden, otros que no venden, unos que venden quinientos pesos y otros que venden veinte pesos. No está a la par al cien por ciento todavía pero si hay algo para que ellos no se vayan en ceros”, afirmó el organizador de “La Expo”.También dijo que en diferentes bazares ha podido observar audiencia en estas fechas decembrinas en los diferentes puntos de la ciudad, asegurando una buena activación.López Martínez instó a la ciudadanía acudir hoy y mañana a este evento y a apoyar la economía, a los emprendedores locales, así como a las artesanas en estas fechas decembrinas.