Nuevo cementerio en Jalcomulco no es apto para entierros, advierten pobladores

Pobladores de Jalcomulco alertaron que el nuevo panteón municipal ubicado sobre el tramo carretero Jalcomulco-Coatepec a la altura del lugar conocido como Bella Amatitla, no es apto para llevar a cabo inhumaciones, debido a que el terreno tiene filtraciones de agua proveniente de un afluente.Y es que el sábado, una persona sería sepultada en el lugar; sin embargo, cuando se realizaba la excavación de la fosa, familiares y vecinos observaron como brotaba agua en grandes cantidades, impidiendo que se llevara a cabo el proceso.Según su decir, la autoridad municipal no ejecutó algún tipo de estudio para verificar que el terreno fuera apto.Al respecto, un familiar de la persona fallecida, indicó que, a pesar de las condiciones del lugar, el entierro se hará este domingo, pues el alcalde José Alfredo Portilla no autorizó que se use el antiguo panteón.“Se sepultará el día de hoy en el mismo panteón, porque el alcalde ya no autorizó hacerlo en el panteón viejo, hay incertidumbre, nos dijeron que íbamos a esperar a que se consuma el agua, pues no es viable sepultar en agua”, explicó.Agregó que desde un principio la comunidad no estaba de acuerdo en el uso de ese terreno, pues se sabía que hay un afluente que baja por uno de los cerros.