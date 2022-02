Nuevo Consejo Electoral de Tlacotepec de Mejía causa reclamos

La conformación del Consejo Municipal de Tlacotepec de Mejía fue cuestionada por la representación del Partido Cardenista, al considerar que tres de sus integrantes no son idóneos para ocupar el cargo, sin embargo, los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) salieron en su defensa al asegurar que legalmente nadie estuvo impedido para ser elegido.Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente, aseveró que en el OPLE no se puede andar con decires, ya que si se cumple legalmente tienen el derecho a ser nombrados, “punto, así de fácil”.Durante la sesión extraordinaria del OPLE, José Arturo Vargas Fernández, representante del Partido Cardenista, aseguró que Edwin Amaral López Lagunes, consejero electoral, es Coordinador en funciones del Telebachillerato.Mientras que María del Rocío Flores Rosado, consejera presidenta y Cinthia Lizeth López Cabrera, vocal de Capacitación, ocuparon cargos directivos en el Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía, que el 31 de diciembre de 2021 concluyó el periodo constitucional, por lo que tienen vínculos con el exalcalde y pueden tener un comportamiento parcial en el desarrollo del proceso electoral extraordinario.No obstante, Bonilla Bonilla expuso que hay legalidad en las designaciones y si alguien no está impedido, legalmente no se le puede quitar el derecho para ser elegido.“Si legalmente no hay un impedimento no podemos tomar decires o que moralmente no es correcto o viable, eso no es así. Lo digo por experiencia propia porque si eso fuera, yo no sería consejero ni presidente del OPLE”.Recordó que hace 7 años, cuando estaba el proceso de elección del consejero presidente del árbitro electoral, dijeron que trabajaba en el Gobierno del Estado, “si, trabajaba en el Gobierno del Estado, tenía que trabajar en algún lado, siempre he trabajado en el servicio público y eso no era un impedimento”.Agregó que en ese momento no tenía un cargo que lo hiciera inelegible y no prosperaron los cuestionamientos de los partidos políticos que en su momento no querían que llegara al cargo.“Finalmente terminaron nombrándome porque cumplía con los requisitos legales (…) el que efectivamente trabajaba, sí pero eso no quería decir que yo fuera parcial o tener un mal desempeño por haber trabajado en el Gobierno del Estado”.