Nuevo Coordinador del Grupo Legislativo del PAN anuncia “revisión interna”

El coordinador de los diputados locales del PAN, Enrique Cambranis Torres, afirmó que en los próximos días se definirá si los diputados Nora Jessica Lagunes Jáuregui y Othón Hernández Candanedo, así como el diputado Hugo González Saavedra, quedan fuera del grupo legislativo.Reconoció que por ahora “están en ello”, pues no se descarta su permanencia pese a que votaron a favor de la llamada “Ley Nahle” que permite a no nacidos en Veracruz contender por la Gubernatura.“Estamos trabajando con todos y seguramente ya se deberá tener un posicionamiento en los próximos días. Ahora mismo está en “stand by” y se está manejando más de manera interna y así se van a procesar las cosas. Ya cuando se defina se dará a conocer”, añadió.Reconoció que no se descarta la salida o permanencia de los legisladores, pues con su llegada a la coordinación implementará una “revisión interna”.Cabe recordar que el proceso de expulsión de Lagunes Jáuregui y Hernández Candanedo no procedió en tribunales, mientras González Saavedra, quien no es militante del PAN, fue separado del grupo tras votar por la reforma a la Constitución.Hernández Candanedo renunció a su militancia, sin embargo, aún podría continuar formando parte de la bancada.“Él renunció y habrá que platicar con él. Es algo que vamos a revisar y sobre eso generar un posicionamiento”.En otro tema, añadió que al PAN no les preocupa que dichos diputados puedan unirse a otros en una fracción mixta, pues los integrantes del grupo deben de mantenerse de acuerdo con las reglas del partido.Cabe recordar que Cambranis Torres acaba de ser designado como nuevo coordinador, en sustitución de Othón Hernández Candanedo.