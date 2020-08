Nuevo curso escolar: un regreso atípico (1)

“Las máquinas enseñan, los alumnos consumen y los maestros califican el producto terminado”







El 24 de agosto, 25.4 millones de alumnos regresarán a sus cursos de Educación básica (preescolar, primaria y secundaria) pero no a sus escuelas. De manera inédita, mientras los riesgos de contagio desaparecen, las recibirán en sus casas a través de la TV abierta. Esta modalidad de enseñanza pública marcará un antes y después en la vida de los actores educativos. No lo es pero parece simple: las máquinas enseñan, el gobierno paga a los dueños de ellas, a los cerebros de los niños se les deposita información y los maestros califican la calidad del producto de acuerdo a los estándares de mercado. Los nuevos protagonistas, las televisoras privadas y sus conductores egocéntricos, mitómanos y racistas, sustituirán a los docentes. Finalmente, aunque sea temporalmente, el sueño de los neoliberales de adiestrar en lugar de educar se ha cumplido.



Por otro lado, debe señalarse que la escuela hibrida es el preámbulo de la digitalización de la enseñanza, iniciada y abandonada durante el sexenio foxista. En ese tiempo se hablaba de crear el “aula digital” y de aprovechar las TIC (tecnologías de la información y comunicación) para implementar el programa “Enciclomedia”. Después de miles de millones pesos desperdiciados, aquel proyecto fracasó y la supuesta calidad educativa nunca llegó. Es evidente que la próxima automatización de los procesos educativos traerá consigo otros requerimientos para los cuales la mayoría de docentes no están plenamente capacitados: la revolución digital se les vino encima.



Para saber lo que piensan los docentes sobre el programa “Aprende en casa, recargado” se hicieron algunas entrevistas. Este es el reporte de la primera.



1.- ¿Qué le parece la nueva propuesta de escuela híbrida?



- Es una respuesta del gobierno para tratar de llevar la vida lo más “normal” que se pueda. Aunque existen familias que por su condición económica no tienen para pagar Internet, los maestros deben preparar sus clases y pensar qué tienen los alumnos a su alcance, para desarrollar su actividad. Los niños y jóvenes frente al televisor que quieran aprender deberán tomar nota de todo lo que reciben.



2.- ¿Por qué cree que funcionará?



-Una importante cualidad de los maestros es la obediencia; y, debido a esta, tratarán de hacer lo mejor para que los niños adquieran conocimientos. En esta etapa aprovecharán los contenidos ya desarrollados en la plataforma anterior. Y, por supuesto, funcionará mejor para quienes pretenden hacernos creer que los niños recibirán una educación integral. En mayor o menor grado lograrán contener el pensamiento creativo, transformador y crítico de algunos docentes, confinándolos en sus casas.



3.- ¿Le consultaron sobre algún aspecto de la nueva normalidad educativa?



- Directamente no. Durante el tiempo que no fuimos a la escuela los docentes trabajamos y contestamos algunas encuestas ocasionalmente, pero no nos pidieron opinión.



4.- ¿Cómo afectará al aprendizaje de sus alumnos?



- Pues van a hacer mano de obra barata; muy bien calificada, pero poco creativa e incapaz de analizar la realidad con pensamiento crítico. Es decir, los niños serán bien educados al gusto del grupo hegemónico para ser insertados perfectamente en su estructura capitalista. Tendremos más instrucción y menos educación.



5.- ¿Con base en qué criterios se evaluará al educando?



- Se evaluará de acuerdo a los contenidos que se den en las clases televisadas. Todos deben aprender lo mismo; el contexto y las particularidades (virtudes, sentimientos, emociones) de los niños no se tomarán en cuenta. Es la misma homogenización que se aplica en la producción en línea.



6.- ¿De qué manera le capacitaron para guiar el nuevo proceso de enseñanza aprendizaje?



- Nos conectamos a webinares (seminarios) donde sólo podíamos hacer un comentario. También nos enviaron videos con instrucciones para utilizar las plataformas y nos dijeron que del 17 de agosto al 11 de septiembre tendremos un curso llamado “Capacitación con equidad”.



7.- ¿Cuál es su opinión respecto a que las televisoras se haga cargo de las clases?



- Entiendo en parte a nuestro Presidente debe mantener la estabilidad y el servicio educativo “normal”. Pero la designación de un neoliberal tecnócrata como Secretario de Educación Pública se me hace una puñalada para quienes apoyamos la 4T. Al pagar 450 millones de pesos a las televisoras de hecho rescata económicamente a esa clase conservadora corrupta que todos los días critican al primer gobierno popular. ¿Por qué no invirtieron ese dinero en una televisión gubernamental que llegará a todos los rincones del país? ¿Acaso no existen ingenieros capacitados para hacerlo? No es bueno autorizar más canales (ampliando el espectro) cuando son negados a comunidades. De este modo la brecha entre ricos y pobres se ampliará.



8. ¿Si ya no evalúa ni enseña entonces cuál será su función?



- Si evaluaremos, pero será con sus criterios y sobre los contenidos que ellos enseñen. Si hacemos bien el trabajo sin chistear mantendremos el papel jerárquico que ahora tienen los grupos hegemónicos.



9.- ¿Cómo se siente al respecto?



- En lo personal tengo un gran reto: pensar cómo relacionarme con mis alumnos para mantener el diálogo con ellos y sus familias y abrir juntos el crisol de oportunidades que el pensar y vivir en comunidad nos ofrece.



10.- ¿Algún mensaje a los padres de familia o a sus colegas?



- Decirles que hoy más que nunca es importante escuchar, ver, analizar desde plataformas alternativas los contenidos incluidos en esta escuela híbrida. Debemos retomar nuestro papel como sujetos de la educación y rechazar ser convertidos en inspectores de control de calidad de un producto. A los padres de familia sólo les digo que no se preocupen; los niños aprenden con, sin y a pesar de la escuela. Que lo mejor de la vida es mantener la esperanza de que las cosas se pueden mejorar siempre. (Olivia Sánchez Moreno SANCH, Maestra en Desarrollo Infantil, con 32 de servicio).