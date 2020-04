Nuevo estudio refuerza pronóstico de actividad ciclónica por arriba del promedio

Una activa temporada de ciclones y tormentas tropicales en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, prevé un nuevo pronóstico emitido por una consultoría privada.



Con lo anterior, suman cuatro las previsiones no gubernamentales en donde se advierte de una actividad ciclónica por arriba del promedio anual.



El nuevo pronóstico es de la agencia "The Weather Channel" y prevé un posible número de 18 ciclones en total.



Adicionalmente, la agencia británica Tropical Risk Storm (TRS) advirtió de una probabilidad de 16 ciclones, en lo que coincidió la Universidad de Colorado, que también emitió un pronóstico de 16 posibles eventos del primero de junio al 30 de noviembre de 2020.



Anteriormente, la aplicación móvil AccuWeather emitió su previsión de entre 14 a 18 ciclones con nombre para el Atlántico.



"Esto prácticamente implica un 32 por ciento más del promedio, probablemente vamos a tener una temporada más activa de lo normal y en estos momentos no se puede saber si alguno afectará a la entidad o el país", explicó José Llanos Arias, subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de Protección Civil.



Pidió, por lo tanto, dar seguimiento a los futuros pronósticos por emitir de parte de la Secretaría de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua.