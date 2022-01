Nuevo gobierno de Rafael Lucio dispondrá desechos en relleno privado de Villa Aldama

El alcalde electo de Rafael Lucio, Damián Hernández Hernández, anunció que firmará un convenio con la empresa operadora del Relleno Sanitario Packing, ubicado en Villa Aldama, para disponer adecuadamente allí los residuos sólidos que generan los habitantes de su municipio.Recordó que la administración que concluyó su periodo el pasado viernes ya contaba con un camión compactador de basura de alrededor de 8 toneladas, cuyos desechos también se tiraban en Villa Aldama, aunque desconoce si allí se contaban con los permisos medioambientales para ello."Nosotros vamos a tirar en Packing que está a un kilómetro y medio más, pero que es un relleno sanitario que cuenta con todo y que posteriormente al concluir su etapa útil va a sembrar pino y tiene todas las condiciones para tirar la basura", manifestó.Hernández Hernández acotó que la empresa operadora le cobrará a 210 pesos la tonelada de desechos que se dispongan allí, a diferencia de su antecesor, José Allán Libreros, no pagaba por la disposición de los residuos, pese a que los ciudadanos de su municipio le cobraban 8 pesos por el servicio."Nada más pagaban el diésel y yo creo que era un negocio muy bonito y redondo, ¿Y a dónde iba a ese dinero que se recolectaba de 8 pesos por cada persona?, pues se desconoce, entonces tenemos que ver ahí en qué se utilizó, cuando ingresó y cuánto egresó", expuso.Indicó que el contrato que se firme con la empresa significará un pago aproximado de 2 mil 800 pesos por cada viaje al relleno, mismo que aseguró es uno de los tres en todo el Estado que cuenta con todas las licencias y permisos."Por día nosotros recolectamos ocho toneladas, son cinco días, estamos hablando de alrededor de 40 toneladas, pero no se clasifica, se está tirando directo", afirmó al acotar que su administración impulsará la separación de los desechos a fin de obtener los que son aptos para reciclaje y que sea menos la que se lleve al sitio adecuado para su disposición."Vamos a reciclar PET, cartón, fierro y lo más que se pueda, lo vamos a clasificar, lo vamos a reutilizar y lo vamos a destinar a producción y todo lo que sea basura va al relleno sanitario", puntualizó la máxima autoridad de Rafael Lucio.En el caso de los desechos orgánicos comentó que podrían impulsar la elaboración de composta, como ocurre en Xalapa, aunque reconoció que la falta de un espacio para la instalación de este centro, limitaría su construcción."Hay zona ganadera, se puede hacer, no tenemos los espacios suficientes, lo tengo que decir honestamente, son 11.5 kilómetros cuadrados la superficie que tiene el municipio, donde la mayoría ha dejado el apoyo a la agricultura, la ganadería por salirse a la Capital", comentó.