Nuevo Gobierno no revirtió tendencia al alza en violencia de género: OUVMujeres

En 2019 tuvieron lugar en todo el Estado de Veracruz 677 agresiones a mujeres, 277 desapariciones femeninas, 85 homicidios de mujeres y 151 casos en donde, según los medios de comunicación, se registró alguna razón de género que el Código Penal establece como feminicidio, indicó la directora del Observatorio Ciudadano de Violencias contra Mujeres (OUVMujeres), Estela Casados, quien dijo que estas cifras son estimaciones.



"Siempre que hay un cambio de administración se disparan las cifras. Desde que nosotros estamos haciendo el registro, y reitero, estas son estimaciones, pero las cifras oficiales las tiene la Fiscalía General del Estado".



Añadió que las dos alertas de género que tiene Veracruz, aún y cuando son mecanismos perfectibles, no han sido del interés de los gobiernos que han pasado y que han sido de diferentes partidos.



"La primera declaratoria fue en el 2016 y gobernaba el PRI; después llegó el PAN-PRD y no se vieron resultados y ahora con MORENA la tendencia no tiene señales de revertirse".



Agregó que el problema ha sido que la ejecución de las medidas de prevención, justicia y reparación no se ha echado andar debidamente porque no hay una estrategia correcta.