Nuevo hospital del IMSS ya no será en Xalapa: Manuel Huerta

Ante la falta de terrenos municipales en la región de Xalapa que ha frenado la construcción del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta, señaló que ya han intervenido; sin embargo, apuntó que Xalapa aún tiene necesidad de espacios que cuenten con regularización.“Vean lo del Dique, es una lástima que no se haya podido concretar la inversión del Gobierno Federal subsidiada totalmente al municipio, como igual sucedió en el mercado Ruiz Cortines de la Rotonda”, ejemplificó.Ante lo que dijo que “ojalá pronto trabajen lo suficiente para que eso que es de amplia necesidad en el municipio”.Huerta afirmó que esta obra ya no se podrá llevar a cabo en Xalapa, por lo que se estaría buscando una alternativa con el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal de Emiliano Zapata.Por otro lado, sobre la necesidad de un nuevo hospital del ISSSTE, el delegado señaló que se encontrarían mejorando el sistema a causa de la corrupción.“En el caso del ISSSTE se está trabajando con fuerza para mejorar el sistema porque ahí ya lo hemos dicho hubo mucha corrupción, no es por nada, ya ven quien andaba ahí”.