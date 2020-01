Nuevo Laredo: nueva balacera deja un muerto y un herido

Hombres armados aparentemente del Cártel del Noreste, emboscaron a la Policía Estatal dejando un elemento muerto y otro más herido, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.



Este, es el segundo día de hechos violentos en esta frontera lo que ha ocasionado terror entre los ciudadanos y una alerta por parte del sheriff de Laredo, Texas, Martín Cuéllar, quien pidió a los residentes norteamericanos, no cruzar hacia la frontera mexicana.



El día de ayer una serie de enfrentamientos dejó pánico en las calles y un reporte de cuatro muertos por parte de autoridades estatales, no obstante, la agencia EFE reportó por su parte seis personas muertas.



El reporte de la Secretaría de Seguridad indica que los hombres armados lograron interceptar a los elementos estatales en un tramo conocido como "La Joroba", donde se generó un intercambio de disparos, lo que provocó pánico entre conductores y transeúntes que se encontraban en esta zona.



Los agresores lograron huir, dejando a un elemento abatido y uno más herido por lo que fue necesario implementar recorridos aéreos con un helicóptero de la Policía Federal.



Pese a ello, no fue posible detectar a los hombres armados, ni determinar los vehículos en los que se trasladaban.



Por medio de redes sociales, se denunció además que alrededor de 15 camionetas fueron vistas en diversas zonas de la ciudad, por lo que se pedía a la ciudadanía, extremar precauciones y de ser posible, no salir de sus hogares.

Se informó que se trataba de unidades blindadas, cuyos tripulantes portaban armas de grueso calibre.