Nuevo partido Podemos anuncia controversia constitucional por Reforma Electoral

El dirigente en Veracruz del Partido Podemos, Francisco Garrido Sánchez, anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una Controversia Constitucional en contra de la Reforma Electoral que este martes entró en vigor.



Aclaró que se impugnarán dos temas de la reforma constitucional en materia electoral, en los que no está de acuerdo y que lamenta que se hayan aprobado, uno es la eliminación de la consulta pública para la permanencia en el cargo de los servidores públicos de elección popular, que contraviene la Carta Magna del país.



Y el otro, la eliminación de los Consejos Municipales para las elecciones de Ayuntamientos, que provocará disturbios violentos durante la jornada electoral del primer domingo de julio del próximo año, que desmantela al Organismo Público Local Electoral en lugar de fortalecerlo y que pone en riesgo la democracia de Veracruz.



En lo que respecta a la reducción del 50 por ciento de las prerrogativas a los partidos políticos, dijo que se trata de un tema que en lo personal ha promovido desde que fue diputado local.



Recordó que en el año 2013, como legislador del desaparecido Partido Alternativa Veracruzana, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Veracruz para reducir las prerrogativas a los institutos políticos, sin embargo, se quedó en la congeladora.



“Desde hace muchos años, antes de que MORENA tocara el tema, fui el primero en solicitar que hubiera una reducción de las prerrogativas del cincuenta por ciento; ahora es una posición que seguimos manteniendo”.



El otro tema en el que tampoco difiere es con relación a la reducción del periodo constitucional de los Alcaldes, de cuatro a tres años, toda vez que tendrán la posibilidad de someterse al escrutinio ciudadano para una reelección.



“Lamento mucho que (los diputados de MORENA) se hayan metido tanto en el tema de la eliminación de los Consejos Municipales porque es una intromisión al Organismo Público Local Electoral al que en lugar de fortalecerlo lo están desmantelando; se ve que no tienen claridad de lo que es un proceso electoral local”.



Añadió que las elecciones de Alcaldes siempre calientan los ánimos de los electores y ahora con la desaparición de los Consejos Municipales, la paquetería electoral tendrá que trasladarse hasta los Consejos Distritales, por lo que vaticinó que en ese inter habrá disturbios violentos.



Asimismo, calificó como un desacierto quitar de la Constitución Política de Veracruz el derecho ciudadano a la consulta pública y sobre todo, que contraviene la Carta Magna del país que sí contempla la revocación del mandato.



En ese sentido, no comparte los argumentos de algunos diputados de MORENA que afirman que aún tienen un año para armonizar el tema de la revocación del mandato, pues no tiene sentido esperar tanto tiempo cuando se pudo haber hechos con la Reforma Electoral.



Por lo que dijo que serán los Ministros quienes habrán de resolver y emitir la resolución final.