Nuevo reglamento del Carnaval establece sanciones para miembros de corte real que renuncien

Los miembros de la Corte Real mayores de 18 años de edad, las comparsas, los graderos y los vendedores ambulantes en la vía públicas, a partir de este año, estarán sujetos a sanciones económicas si infringen las disposiciones establecidas en el nuevo “Reglamento Municipal para Regular Todas las Actividades Inherentes a la Fiesta Popular Denominada Carnaval de Veracruz”.



Las sanciones se aplicarán a los miembros de la Corte Real si renuncian al cargo para el cual fue elegido sin dar aviso justificado al Comité del Carnaval por escrito; lo cual se sancionará con la imposición de una multa administrativa que irá desde los 22.33 UMAs ((1 mil 940 pesos) y hasta los 2183.62 UMAs (189 mil 712 pesos).



Por denostar con ademanes o injurias al público o a cualquier autoridad; lo cual se sancionará con la imposición de una multa administrativa que irá desde los 22.33 UMAs y hasta 1091.81UMAs (94 mil 856 pesos), así como la destitución del título que ostente.



Si no asistir, sin causa plenamente justificada, a la coronación, desfile o cualquier otro evento oficial del Carnaval, con una multa administrativa que irá desde 22.33 UMAs y hasta los 552.11 UMAs (47 mil 967 pesos) y destitución del título que ostente.



Para el caso de los menores de edad miembros de la Corte Real, se aplicará la sanción a los padres o tutores que aparezcan en el registro del candidato.



Fernando Yunes Márquez, presidente municipal de Veracruz emitió el nuevo Reglamento que deroga el que estaba vigente desde febrero de 2006.



El nuevo Reglamento se emitió atendiendo a la historia del Carnaval en la Ciudad de Veracruz, a la idiosincrasia liberal de sus habitantes y los esfuerzos legítimos para manifestar el disfrute de sus libertades; así como en atención al vínculo económico de sus gastos de operación, que emanan preponderantemente del sector privado.



Y sienta las bases para su desarrollo, bajo la perspectiva de lograr plena armonía entre los sectores social, privado y público, en íntima relación con el manejo responsable de los recursos económicos, que por el hecho de ingresar a la Tesorería, se convierten en fondos públicos.



Las infracciones cometidas por las comparsas participantes al no acatar las disposiciones establecidas por el Comité de Carnaval o mostrar un comportamiento no permitido por el Comité y que se sancionarán dependiendo la gravedad de la falta cometida:



Amonestación por escrito; sanción económica desde 12.40 UMAs (1 mil 77 pesos) y hasta 1091.811UMAs (94 mil 856 pesos); y la suspensión de la participación en las fiestas de Carnaval de Veracruz.



También serán sancionados los comerciantes en la vía pública que no respeten el precio de alquiler de baños públicos que se haya convenido en los contratos respectivos con el Ayuntamiento; lo cual se sancionará con la imposición de una multa administrativa que irá desde los 5.58 UMAs (484 pesos) y hasta los 1091.81UMAs (94 mil 856 pesos).



Y por no respetar el importe del precio de las gradas convenido u oficializado por el Comité de Carnaval. A esta Infracción se le aplicará una sanción económica consistente en multa que se impondrá desde 11.16 UMAs (969 pesos) hasta las 1091.81 UMAs (94 mil 856 pesos).



En caso de reincidencia o apremio por la víspera del desfile se podrá aplicar la clausura de la grada usufructuada, desde uno hasta siete días naturales.