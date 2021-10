Nuevo Sindicado protesta en Universidad Tecnológica del Centro, en Cuitláhuac

El nuevo Sindicato Inovador Magisterial Veracruzano (SIMVE) acusó que el rector de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Juan Arzola Castro, se niega a reconocer a la organización y ha empezado a tomar represalias en contra de sus agremiados.En una manifestación pacífica encabezada por el secretario general del SIMVE, Gerardo Velásquez Miravert y 26 académicos, demandaron la renuncia del Rector, del director administrativo Miguel Hernández Duran y del director académico Roberto Alvarado Juárez por presunto abuso de poder y volar sus garantías laborales.Según Velásquez Miravert, el Director Administrativo incluso le rompió el cheque de su salario al académico de matemáticas Rogelio Velásquez Contreras, por negarse a firmar un nuevo contrato.Pero además, delante del Rector, el funcionario amenazó al académico con no pagarle y que todo aquel que se niegue a firmar el nuevo convenio “hecho a los intereses del Rector”, serán despedidos.Cabe mencionar que en plena manifestación les advirtieron que si no regresaban a las aulas, les iban a levantar un acta administrativa.Por su parte, el delegado sindical José Raúl Reyes Domínguez lamentó que el Rector no tenga esa sensibilidad de diálogo para llegar a acuerdos y acepte al Sindicato.Expuso que ya no están en los años 80 o 90, de imposiciones y control sindical.Comentó que ante esta situación, ya interpuso su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y en organismos laborales.