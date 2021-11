Nuevo Sistema de Justicia laboral apuesta a solución de conflictos rápida y pacífica

A partir de este 3 de noviembre, las Juntas de Conciliación 14, 15 y 16 desaparecieron y comenzó a operar la Delegación Regional en Coatzacoalcos del Centro de Conciliación Laboral.En el marco de la segunda fase del Sistema de Justicia Laboral de Veracruz, 11 delegaciones arrancaron labores en este nuevo formato. Coatzacoalcos se sumó a ello.La titular del área jurídica, Cecilia Meunier Pérez, destacó que ahora de forma obligatoria, todos los patrones deberán acudir a las citas de conciliación, de lo contrario se harán acreedores de una multa de 50 a 100 UMAS.En caso de no conciliar, al trabajador se le dará su constancia de no conciliación y es cuando podrá comenzar su proceso de demanda.Para cualquier trámite, los interesados deberán sacar cita vía internet en la página https://sinacol.veracruz.gob.mx/."Es un día histórico para la justicia laboral en Veracruz toda vez que como se venía conociendo; el anterior sistema cambia y entra esta nueva figura. (Los) Centros de Conciliación Laboral de competencia local son un organismo público descentralizado. Antes de juicio laboral, antes se iba a las Juntas, ahora se irá a Tribunales Laborales y previo al juicio tendrán que agotar la instancia conciliatoria", añadió.Expresó que este nuevo sistema apuesta a la solución de conflictos rápido y pacífico.La Delegación Coatzacoalcos atenderá municipios como: Las Choapas, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Chinameca, Pajapan, Oteapan, Minatitlán, Zaragoza, entre otros.Por su parte el conciliador regional, Samuel Alcaraz Orozco, mencionó que las juntas 14, 15 y 16 se abocarán a desahogar el trabajo rezagado, pero no habrá más citas, ni demandas."Ahora las citas serán obligatorias antes opcional para conciliar. El patrón está obligado a la instancia conciliatoria. Si no concilian, el centro expedirá constancia de no conciliación para que sea procesada a su demanda, ya no habrá juicios largos", expresó.