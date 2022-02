Nuevo Sistema de Justicia Laboral redujo personal en Junta de Conciliación de Coatza

Abogadas de Coatzacoalcos exigen la atención de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dorheny García Cayetano, pues desde hace tres semanas las Juntas de Conciliación y Arbitraje 14, 15 y 16 de esta ciudad, así como las oficinas del Centro de Conciliación Laboral (CECOL) permanecen sin luz, lo cual afecta a casi 300 abogados y retrasa las audiencias agendadas.La abogada, Consuelo Valentín Jiménez, explicó que por motivos desconocidos, el servicio de energía eléctrica ha sido suspendido, por lo que las oficinas se encuentran sin laborar.Ante esta problemática, exigió que las autoridades competentes den pronta solución y la razón por la que sucedió."Resulta que en la Junta de Conciliación 14 15 y 16 no hay servicio de ninguna naturaleza en material laboral; la razón es que no hay luz (...) Exigimos que ojalá y de veras salga a dar la cara la secretaria de Trabajo, Dorheny Cayetano y nos expliquen lo que está pasando en Coatzacoalcos", comentó.Por su parte, Jéssica Sagrario Palafox Torres expuso que dos de las Juntas y la CECOL están en el mismo edificio ubicado en la calle Lázaro Cárdenas esquina con Abasolo, de la ciudad portuaria y aunque sí había energía eléctrica, era insuficiente pues sólo encendían pocos equipos."Desde hace tres semanas estamos con este detalle, en la junta 14 y 15 y en el CECOL estaban laborando de manera fraccionada, porque podían prender un equipo y dos no pero la Junta 16 absolutamente nada de servicio", añadió.Además, informó que aunado al problema de luz, se enfrentan al problema de insuficiencia de personal, pues declaró que desde el nuevo sistema de justicia laboral, las juntas redujeron su personal, lo que hace difícil cubrir las audiencias, pues de 10 personas encargadas de levantarlas ahora sólo lo hacen dos."Las Juntas de Conciliación quedaron rezagadas. Estamos hablando que del personal que tenían, más del 70 por ciento ya se fue. Éste no ha sido reemplazado y obviamente está la incapacidad física humana de los trabajadores que quedan de soportar toda esa carga de trabajo", concluyó.