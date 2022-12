Nuevo Tribunal de Justicia Administrativa no debe ser agencia de colocación: Cazarín

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) no será agencia de colocación, afirmó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín.Lo anterior, luego de que se conoció que el magistrado electoral Roberto Sigala Aguilar, podría ser nombrado como parte de la nueva plantilla tras la extinción formal del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).En entrevista, dijo que si bien serán los 50 diputados los que elijan a los seis nuevos magistrados, señaló que, de forma particular, no le parece correcto que el TRIJAEV se vaya a convertir en una agencia de colocación.“Lo que te puedo decir es que yo voy a respetar el voto de los diputados, yo tampoco me gustaría que fuera una agencia de empleos, pero respeto la decisión de los diputados. En lo que a mí corresponde no estoy muy de acuerdo”, dijo.Insistió que la elección de los nuevos magistrados recaerá en la totalidad de los legisladores, pero reiteró que “hay que hacer las cosas bien”.Cabe recordar que con la nueva concepción del tribunal serán nombrados seis nuevos magistrados: uno ejercerá en la zona sur de la entidad teniendo como sede a Coatzacoalcos, otro en la zona centro Xalapa y uno más en la zona norte con sede en Tuxpan.Un órgano colegiado estaría establecido en esta capital, en el cual serán tres magistrados los que asienten en esta zona.Por otro lado, indicó que el Congreso del Estado tiene como pendiente sacar adelante el proyecto de presupuesto para 2023, así como de organizar las comisiones permanentes.Para ello, sostuvo que los diputados trabajarán, de ser necesario, hasta el 31 de diciembre de este año.