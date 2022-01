Nuevos ediles piden licencia y otros no se han presentado a laborar, en Veracruz

A sólo 18 días de las nuevas administraciones municipales, siguen llegando al Congreso del Estado solicitudes de licencias de Regidores y notificaciones de que algunos ediles no se han presentado a laborar.También ha llegado un oficio que denuncia a las actuales autoridades municipales de Juchique de Ferrer por irregularidades en el procesos de entrega/recepción; y una solicitud de auditoría al ex Ayuntamiento de Santiago Sochiapan.Este día se da a conocer que Ricardo Robles Martínez, Regidor Quinto del Ayuntamiento de Acayucan solicita licencia.Pide al Congreso local autorización para separarse del cargo por tiempo indefinido para estar en condiciones de atender y resolver asuntos de carácter personal y profesional.Será la Comisión Permanente de Gobernación la que atenderá la solicitud y habrá de emitir el dictamen que habrá de llamar al suplente.Mientras que el Cabildo de Ixtaczoquitlán informó al Congreso del Estado sobre la ausencia de Roberto Trinidad González y de Patricio Alejandro de los Santos Rosas, Regidores Primero y Sexto, respectivamente.Ambos ediles no se han presentado a laborar y no han solicitado licencia para separarse del cargo.Asimismo, expresidencia municipal y la síndica de Juchique de Ferrer, denuncian diversas violaciones al proceso de entrega/recepción por parte de los ediles entrantes.Además, el comisariado ejidal del ejido Xochiapa del Municipio de Santiago Sochiapan solicita una auditoría a la administración municipal 2018/2021.Ambos oficios serán atendidos por la Comisión Permanente de Vigilancia.