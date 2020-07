Nuevos magistrados deben justificar los títulos necesarios para ejercer la profesión

Xalapa, Ver. a 6 de julio de 2020



Psicólogo Joaquín Rosas Garcés

Director de “Al Calor Político”

PRESENTE



Apreciado Psicólogo:



Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3°, 4°, 6° y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, le pido se aclare la nota que se publicó, estableciendo que sólo dos magistrados tienen el grado de Doctor, cuando la suscrita tiene ese grado con el reconocimiento máximo Magna Cum Laude.



Con relación a la publicación, en su prestigiado medio, expongo lo siguiente:



Con todo respeto, considero que como abogados, tenemos la obligación de respetar la ley, y si se exige por las leyes vigentes la existencia de la cédula profesional, corresponde a los abogados, a la sociedad y a los medios de comunicación exigir que se cumpla con ese requisito, por esta razón justifico que tengo cédulas de licenciatura, maestría y doctorado.



Considero que también se debería solicitar al TSJEV que los nuevos magistrados justifiquen que están autorizados a ejercer la profesión, así como se exige a los postulantes en las audiencias.



Se tiene que saber que quienes resolvemos las controversias debemos ser los primeros en cumplir la ley.



Yo poseo el número de mis cédulas y las doy a conocer, pues dice la carta que sólo dos magistrados tienen doctorado y eso no es verdad.



Considero que es de interés general que no haya funcionarios de dedazo arribados por amiguismo y recomendación, si queremos elevar el prestigio del H. Tribunal Superior de Justicia.



Semblanza



1. Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, obtuvo la licenciatura en Derecho con Mención Honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Cédula 705952



2. El grado de Maestra de Derecho Privado (Civil y Mercantil) con Excelencia Académica, como mejor promedio de su generación, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en coordinación con la Universidad Cristóbal Colón, obteniendo los reconocimientos Torrente Viver, y Remes Ripoll, por su brillante trayectoria académica. Cédula 5553061



3. Máster en Derechos Fundamentales, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología por la Universitat de Girona, España. Registro 11903



4. Doctora en Derecho por la Universidad de Xalapa, donde obtuvo Mérito Académico como mejor promedio de diez en su generación y el máximo reconocimiento Magna Cum Laude. Cédula 11742394



5. En concurrencia competitiva obtuvo el Premio Nacional al Mérito Judicial otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compitiendo con magistrados de toda la República.



6. Diplomada en Derecho Notarial, Derecho Social y Económico, Derecho Fiscal, Derecho Procesal y Penal.



7. Diplomada en Juicios Orales en la University California Western of Law, en Estados Unidos de Norteamérica.



8. Ha recibido reconocimientos otorgados por el Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz, por su destacada labor en el campo de la impartición de justicia en el Máximo Tribunal Veracruzano.



9. Catedrática de Derecho Civil, Mercantil y Práctica Forense Civil y Mercantil, en el Instituto de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización del Poder Judicial; en la Universidad Villa Rica; Facultad de Derecho de la U. V. en los grupos de alto rendimiento; Sistema de Enseñanza Abierta y Centro Mexicano de Estudios de Posgrado.



10. Forma parte del Padrón Nacional de docentes de calidad, de la Asociación Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, dentro del proyecto “Fortalecimiento de la Educación Judicial de los servidores públicos de México.



11. Articulista en revistas especializadas, ha publicado los libros “La prescripción negativa o liberatoria de los antecedentes penales y la reincidencia” y “Principales lineamientos del proceso familiar escrito y oral”.



12. Ingresó al Poder Judicial el 10 de enero de 1972, ha laborado en dieciséis juzgados, como Escribiente, Juez Municipal A y B, Secretaria de Acuerdos en Juzgados Penales y Civiles, Juez de Primera Instancia en las Materias Civil y Penal, Visitadora Judicial, Magistrada Supernumeraria.



13. Actualmente Magistrada Numeraria adscrita a la Sexta Sala en Materia de Familia.



14. Es integrante de la AMMJM (Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A. C.)



15. Así como de la IAWJ (International Association of Women Judges).



Agradeciendo sus atenciones, le envío mis cordiales saludos.





Atentamente



Dra. Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros

Magistrada de la Sexta Sala en Materia de Familia

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado.