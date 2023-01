Nuevos Magistrados del TRIJAEV burlan a Suprema Corte y se adueñan de inmueble

Adelantándose a la suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) ya sesionaron y se hicieron del control de las oficinas que albergaban al extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) en Xalapa.El pasado 29 de diciembre, los magistrados Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Aróstegui, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola, sesionaron y declararon la instalación del pleno, así como la toma de posesión genérica de las instalaciones e inicio de funciones.Cabe recordar que el pasado 30 de diciembre la Comisión de Receso de la Suprema concedió una suspensión a los magistrados del extinto TEJAV para que no sean cesados de sus cargos y continúen en funciones como parte del trámite de la controversia constitucional 266/2022.Por esta razón, los magistrados Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez deben continuar en funciones hasta que se resuelva si es constitucional la extinción del TEJAV.La Corte determinó que los nuevos magistrados del recién no podrán asumir funciones, sin embargo, lo hicieron un día antes al sesionar y tomar el control de las oficinas.En la sesión del 29 de diciembre, en la que se instaló el pleno y se declaró la toma de posesión genérica de las instalaciones, la magistrada presidenta Leticia Aguilar Jiménez ofreció un mensaje expresando que iniciaría una nueva etapa en torno a la justicia administrativa ajustado al actual “proceso de transformación” que existe en la entidad.“El día de hoy a través de este mensaje, quiero expresar y dar a conocer el inicio de una nueva etapa de la justicia administrativa en el Estado de Veracruz, lo que va de la mano con el proceso de transformación que se vive y, que constituye la oportunidad para demostrar a la sociedad que ahora tiene autoridades que actúan con apego a la legalidad, combatiendo las arbitrariedades y la corrupción, en beneficio de los justiciables.“En este día de instalación formal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, y honrada con tan alta encomienda como presidenta y en representación del pleno, nuestro compromiso será garantizar la certeza y justicia administrativa a la sociedad veracruzana, haciendo sinergia con los magistrados que integramos este honorable tribunal, en beneficio de todos los veracruzanos que tengan la necesidad de acudir a esta instancia, acercándola a las zonas que conforman el territorio veracruzano, aplicando los estándares legales relativos a la transparencia, la rendición de cuentas, la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos”, dijo.Cabe señalar que desde la noche del martes 3 de enero al menos 50 policías estatales rodearon las oficinas del ahora TRIJAEV, aunque permitieron el paso a los trabajadores a las oficinas.Los empleados se mantienen en la incertidumbre, puesto que los magistrados del TEJAV anunciaron que reiniciarían labores mediante un comunicado subido en redes sociales, supuestamente atendiendo la suspensión de la Suprema Corte:“En estricto cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 266/2022. se informa que:“El próximo día 4 de enero del año en curso se reanudan las labores jurisdiccionales en los mismos términos en que se venían realizando por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, quedando sin efectos cualquier acuerdo de suspensión de plazos realizado con anterioridad al presente comunicado”, señaló el comunicado.Sin embargo, las personas que acuden a las instalaciones para realizar trámites no están siendo recibidas, determinando que la suspensión de actividades se mantendrá durante los próximos días.Hasta el momento no se ha observado la presencia de los magistrados Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, quienes según la Corte deben continuar en funciones hasta que se resuelva si es constitucional la extinción del TEJAV.