Nuevos partidos servirán a MORENA para dividir el voto en próximas elecciones: PRD

La creación de nuevos partidos con miras a las próximas elecciones solo se ve como una estrategia del partido en el poder para la división del voto, señaló el representante del PRD ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Sergio Cadena Martínez.



Señaló que de manera particular el partido no se opone a la creación de otros institutos políticos, pero en este caso solo hay que ver quiénes los encabezan para darse cuenta que todos han tenido cargos y beneficios en el PRI.



“No hay nada nuevo ni nada novedoso. Muchos de ellos apoyaron a Morena en la pasada elección, por lo que se ve como una estrategia de división del voto”, comentó.



Descartó que esos partidos tengan buenos resultados en las próximas elecciones, pues los ciudadanos son inteligentes, saben quiénes están de esas nuevas organizaciones políticas.



Mencionó que en el partido han buscado un diálogo directo con la gente, saben lo que les preocupa, por ejemplo el tema de la salud, por lo que incluso traen el programa de apoyo a través de abogados ciudadanos para pacientes con cáncer para que tramiten su amparo y garanticen su tratamiento.



Sobre los señalamientos que se han vertido contra Rogelio Franco Castán por supuesta violencia familiar, indicó que se trata de un tema particular que no afecta al partido, en particular porque desde su fundación fue de los primeros que habló sobre este tema y la equidad de género.



Recordó que actualmente no se ve en este gobierno que haya atención a ese tema, lo que provocó que las mujeres se organizaran y salieran a protestar y esto hizo temblar al sistema.



Cabe mencionar que el representante del PRD ante el OPLE estuvo en esta ciudad antes de acudir a Ixtaczoquitlán para encabezar la toma de protesta del comité municipal de ese lugar.