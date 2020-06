Nuevos partidos son voluntad ciudadana, no “patentes” del OPLE: Consejero

El registro de nuevos partidos políticos no son patentes que la autoridad electoral entregue a discreción o a voluntad, sino que su conformación es resultado, única y exclusivamente, de la voluntad de las y los ciudadanos que han decidido integrarse a ellos, manifestó Roberto López Pérez, consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE).



El también presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, expuso que los institutos electorales locales sólo revisan que los requisitos hayan sido acreditados, pero son, al final de cuentas, los ciudadanos que dan los registros al mostrar su apoyo solicitando sus respectivas afiliaciones.



Manifestó que este día, la Comisión que preside culmina con un proceso iniciado hace un año con 15 organizaciones ciudadanas que estuvieron interesadas en integrarse al sistema de partidos.



Sin embargo, en un primer momento las 15 acreditaron los requisitos de manifestación de intención iniciando los actos previos que consistieron en la realización de Asambleas Distritales y Municipales, el trabajo de afiliación y la Asamblea Estatal Constitutiva.



No obstante, solo 4 presentaron las solicitudes formales de registro como partido político.



Expuso que fue un año de arduo trabajo para el OPLE ya que certificó más de 450 Asambleas y realizó la verificación física de más de 32 mil 600 afiliaciones, lo que implicó el destino de recursos humanos, financieros y materiales.



Así como los trabajos de fiscalización de los recursos económicos de las agrupaciones ciudadanas para verificar que no se incurrieran en actos ilegales o se hayan beneficiados de aportaciones provenientes del gobierno, de partidos políticos o de las iglesias.



Expuso que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE consideró que no hay impedimentos para negar el registro como partido político a ninguna de las 4 agrupaciones ciudadanas.