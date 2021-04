Nula actuación de autoridades ha provocado que rapiña sea incontrolable: AMOTAC

La nula actuación de las autoridades en el tema de la rapiña ha provocado que este delito sea incontrolable y la gente ya no se limita a robarse la mercancía y desvalijar el vehículo, sino que bajo amenazas les quitan sus pertenencias a los conductores, indicó Aldo Romero Lezama, delegado en la zona de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC).



Señaló que al ser su trabajo en las carreteras están expuestos a accidentes, pero cuando se trata de un golpe, ya piensan si se detienen o no, porque les puede resultar más caro.



Explicó que por ejemplo recientemente uno de sus agremiados tuvo un percance en la bajada de Maltrata, cuando a un tráiler se le salió el doble remolque y lo golpeó, por lo que las dos unidades se detuvieron en lo que llegaba el seguro.



Sin embargo, en lo que éstos arribaban y llegaba la Guardia Nacional, comenzaron a salir los rapiñeros, que no alcanzaron a abrir la caja del Torton que iba cargado de verduras, pero a los dos choferes les quitaron todos sus objetos personales y sus carteras.



Indicó que hay casos en donde lamentablemente debido al accidente que sufren no se puede ni mover el vehículo, y ahí la gente llega a romper puertas para robar la mercancía y desvalijan hasta la unidad y ahora hasta en riesgo está la integridad de los conductores.



Romero Lezama indicó que, a pesar de ello, a la fecha ninguna autoridad ha actuado contra los rapiñeros, ni cuando los encuentran en flagrancia ni después, por lo que los transportistas están expuestos a grandes pérdidas con ello.