Nulos resultados son los que se observan en el tema de los desaparecidos tras la comparecencia de la fiscal general ante el Congreso del estado, señaló Lucía Díaz Genao, vocera del colectivo Solecito.Recordó que la fiscal se refirió durante su presentación al tema de las desapariciones forzadas, en donde dijo que hay ocho personas sentenciadas; sin embargo, este tipo de delito es muy específico, porque para que sea considerado así es porque tuvo que participar alguien del Estado.Agregó que la funcionaria estatal mencionó también que se encontraron a mil personas que estaban como desaparecidas, pero ahí es un juego maniqueo pues no se especifica cuántas son de las no localizadas, ya que se trata de casos en donde la persona se pudo ir por su propia voluntad o simplemente no se conoce su paradero porque no ha informado.“El desaparecido es una categoría muy clara, es donde intervino un delito violento, entonces cuando ella (la fiscal) menciona, encontraron tantísimos, está usando el recurso de personas que iban a aparecer de todas maneras porque no estaban desaparecidas”, puntualizó.Díaz Genao agregó que la fiscal no menciona a la Unidad de Combate al Secuestro, que es un ente que está entre lo peor que puede haber en cuanto a procuración de justicia, lo cual sabe de primera mano porque su caso está ahí y no tiene ningún avance.Señaló que el tema de los desaparecidos está en el limbo porque no hay investigación, pero la funcionaria habla de un estado de derecho que no existe, porque la vida humana no está garantizada, pues hay feminicidios, desapariciones y de todo, pero además no se ve la procuración de justicia, pues tan sólo de los más de 300 casos que atiende Solecito no hay uno solo en donde se esté juzgado a los perpetradores.